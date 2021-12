Opel: il 2021 è stato un anno ricco di premi vinti

Le giurie di esperti e il pubblico apprezzano moltissimo le vetture di Opel, come dimostrano per l’ennesima volta i numerosi riconoscimenti assegnati quest’anno. I premi International Van of Year 2021 di Opel Vivaro-e il Volante d’Oro 2021 di Opel Mokka-e sono solo alcuni esempi.

Uwe Hochgeschurtz, CEO di Opel, ha affermato di essere estremamente orgogliosi di questi premi che testimoniano l’impegno e la passione che tutto il team mette nel proprio lavoro. Qualunque sia il loro compito, nel campo del design, dell’engineering o in ufficio, tutti i dipendenti della casa automobilistica tedesca hanno realizzato delle auto fantastiche e a loro va il più caloroso ringraziamento da parte del dirigente.

Opel: la casa automobilistica tedesca ha conquistato una serie di riconoscimenti nel corso del 2021

Come detto poco fa, il Vivaro-e 100% elettrico è stato nominato International Van of the Year 2021 al termine dello scorso anno. Il trofeo è poi giunto presso la sede Opel di Rüsselsheim in primavera. Si trattava del primo di una serie di riconoscimenti assegnati a questo vendutissimo veicolo commerciale leggero elettrico.

Soltanto in Regno Unito, il Vivaro-e, venduto sotto il brand Vauxhall, ha conseguito numerosi premi, tra cui quello di Electric Van of the Year. Anche il Combo (con motore a combustione interna e nella versione 100% elettrica Combo-e) ha collezionato montagne di premi in tutta Europa nel corso dell’anno.

Il nuovo Opel Mokka è arrivato in primavera con il suo design audace e puro. Da allora è stato premiato dalla stampa e dal pubblico, da ultimo nella versione elettrica Mokka-e che ha conquistato il Volante d’Oro 2021 – uno dei riconoscimenti più ambiti del settore automobilistico.

Le tecnologie di vertice di questo SUV sono risultate decisive tanto quanto lo stile ridotto all’essenziale, che secondo la rivista Top Gear, ha reso per Mokka il Design of the Year. L’autore di questo sensazionale design è il vicepresidente design Mark Adams. Quest’ultimo è stato nominato Eurostar 2021 da Automotive News Europe.

Con la Opel Manta GSe ElektroMOD, un gruppo di dipendenti Opel ha rivitalizzato quest’anno una vera leggenda dell’automobile, rendendola adatta al futuro. La Manta GSe ElektroMOD suscita emozioni ovunque vada e cattura sicuramente l’attenzione. In Francia e Spagna è stata recentemente eletta Concept Car of the Year.