Jeep Renegade è il SUV più venduto in Argentina

Arrivano buone notizie per Jeep in Argentina. Il marchio automobilistico americano che fa parte del gruppo Stellantis nelle scorse ore ci ha fatto sapere che con oltre 6.900 unità vendute finora quest’anno, la Jeep Renegade è stata incoronata il SUV più venduto nell’importante mercato latino americano.

Dal suo lancio nel 2016, il SUV compatto di Jeep si è distinto come il primo veicolo del marchio nel segmento dei B-SUV, ampliando la linea di prodotti del brand, ma rimanendo fedele alle caratteristiche e allo stile 4×4 di vita avventurosa che lo identifica.

In Argentina il SUV più venduto nel 2021 è Jeep Renegade

Con un design 100% Jeep, è riuscito a conquistare il pubblico e la stampa specializzata, che lo hanno incoronato nel 2016 miglior SUV dell’anno e ne hanno fatto un punto di riferimento indiscusso della categoria anche in Argentina.

Per Stellantis quindi arriva un altro successo dall’America Latina. Ricordiamo che già in Argentina oltre a Jeep Renegade, un altro modello di Stellantis trionfa sistematicamente nelle vendite. Si tratta della berlina Fiat Cronos che è stata in assoluto l’auto più venduta in Argentina nel 2021.

Tornando alla Jeep Renegade ricordiamo che nel 2022 in America latina la vettura subirà un restyling di cui già più volte vi abbiamo mostrato foto spia del prototipo in fase di sviluppo in Brasile. La nuova versione di Renegade dovrebbe raggiungere il mercato argentino entro la fine della prima metà del 2022.

Grazie a questa importante novità il SUV compatto di Jeep spera di consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nelle vendite di SUV del paese. Ricordiamo infine che anche in Brasile il modello domina la categoria dei SUV Compatti e anche in quel paese rappresenta una delle vetture più vendute in assoluto.

Ti potrebbe interessare: Jeep Wrangler 4xe e Grand Cherokee premiate per le loro capacità off-road