Alfa Romeo, Fiat e Jeep nuovi partner di The O2

Importanti novità per il gruppo Stellantis. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiagt Chrysler Automobiles e PSA groupe, vedrà i suoi marchi Alfa Romeo, Fiat e Jeep promuovere i loro nuovi prodotti, software e progetti di innovazione nell’arena The O2. Il contratto di 3 anni garantisce ad Alfa Romeo, Fiat e Jeep l’accesso esclusivo ai canali e alle risorse in loco per mostrare la loro gamma di iconiche auto in tutto il sito.

The O2 e Stellantis annunciano accordo per Alfa Romeo, Fiat e Jeep

L’amministratore delegato di Fiat nel Regno Unito, Greg Taylor ha voluto parlare in nome di Stellantis dicendo che Stellantis è lieta che i suoi brand Alfa Romeo, Fiat e Jeep abbiano intrapreso una partnership così importante con O2. Il dirigente del gruppo ha pure confermato che in particolare in questa partnership grande risalto sarà dato alla nuova Fiat 500 elettrica.

Anche il numero uno di Alfa Romeo in UK, Damien Dally ha voluto dire la sua aggiungendo che l’industria automobilistica nei prossimi anni cambierà in maniera importante e che dunque le strutture di livello mondiale di The O2 dimostreranno che i marchi di Stellantis stanno guidando questa trasformazione.

Paul Samuels, Vicepresidente esecutivo di AEG Europe Global Partnerships che gestisce O2, si è detto felice di accogliere i tre famosi marchi di Stellantis, riconoscendo la loro importanza all’interno del settore e ricordando come nei prossimi anni i milioni di visitatori di O2 potranno dunque interagire con le loro auto e potranno conoscere le loro novità che nei prossimi anni sicuramente non mancheranno. Questo in particolare tenuto conto delle indiscrezioni secondo cui questi tra marchi arricchiranno le rispettive gamme con numerosi inediti modelli.

