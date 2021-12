Peugeot 3008 Hybrid: il SUV ideale per le famiglie moderne

Nel corso degli anni il concetto di auto ideale per la famiglia si è voluto profondamente. Dalla classica berlina 3 volumi si è passati alla station wagon, per poi arrivare alla monovolume all’inizio degli anni 2000.

Oggi il SUV, come il Peugeot 3008 Hybrid, è la tipologia maggiormente richiesta. Il modello della casa automobilistica francese declina alla perfezione le caratteristiche che la famiglia moderna può desiderare di avere.

Peugeot 3008 Hybrid: il SUV vanta una serie di caratteristiche perfette per le famiglie italiane moderne

Design distintivo, forte personalità, grande qualità della vita bordo e stato dell’arte della tecnologia si fondono con le motorizzazioni ibride plug-in, in grado di offrire l’esperienza di guida a zero emissioni con la versatilità di un vero SUV.

Oggi è il SUV a dettare legge nel mercato e rappresenta la soluzione maggiormente desiderata da tante famiglie italiane. La loro scelta racchiude una serie di precisi elementi che supportano specifiche prerogative di spazio e flessibilità.

Presupposti che nel tempo sono stati efficacemente soddisfatti dagli Sport Utility Vehicle, a cui si è aggiunto il valore di una posizione di guida rialzata e un look che strizza l’occhio all’avventura. Il nuovo Peugeot 3008 Hybrid rappresenta la perfetta sintesi di quelle che sono le esigenze di spazio e versatilità con caratteristiche innovative come il Peugeot i-Cockpit, i sistemi di guida assistita e la propulsione plug-in hybrid.

Il 3008 Hybrid rappresenta quasi la quadratura del cerchio per le famiglie che necessitano di spazi a bordo, di un ambiente appagante e di grande qualità e di sistemi di sicurezza innovativi come il Night Vision. Il nuovo i-Cockpit rappresenta una soluzione esclusiva del mondo Peugeot che eleva la sicurezza, il comfort e il piacere di guida, fondamentale anche e soprattutto in un SUV.

Due tipi di potenze per la propulsione ibrida plug-in

La nuova motorizzazione ibrida plug-in regala eccellenti prestazioni con potenze da 225 o 300 CV, a seconda della versione scelta. Allo stesso tempo, riduce i consumi e le emissioni a livelli impensabili fino a poco tempo fa grazie alla presenza di una seconda fonte di energia per la proporzione che si affianca al motore turbo benzina PureTech.

La presenza di uno o due powertrain elettrici e una batteria da 13,2 kWh rappresenta una grande raffinatezza che consente di viaggiare per quasi 60 km in modalità 100% elettrica. Per la ricarica completa della batteria di trazione bastano 7 ore usando una presa domestica schuko oppure appena 1,45 minuti con una wallbox o colonnina pubblica e il caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW.

L’esigenza di spazio e versatilità di una famiglia moderna trova poi risposta nei quasi 400 litri di capacità di carico del bagagliaio, che arrivano a 1357 dm³ abbattendo lo schienale dei sedili posteriori grazie a una comoda leva presente su entrambi i lati del vano di carico.

Un bagagliaio dotabile anche di portellone con apertura elettrica che si può comandare anche attraverso il semplice movimento del piede al di sotto del paraurti posteriore, quando si hanno le mani occupate.

Advanced Grip Control, sistema HADC e tanto altro ancora

Lo spazio continua nell’abitacolo ed è caratterizzato da un livello qualitativo di vertice e che si esprime all’insegna di una esemplare versatilità, come dimostra lo schienale del passeggero anteriore ripiegabile in avanti a tavolino per accedere a una lunghezza di carico pari a 3 metri.

Grazie ai 4,45 metri di lunghezza complessiva, il Peugeot 3008 Hybrid è anche a suo agio nell’impiego cittadino. Grazie al gruppo propulsore ibrido plug-in, il benessere si avvantaggia della possibilità del precondizionamento dell’abitacolo quando collegato a una fonte di ricarica, ottenendo il clima ideale ancora prima di salire a bordo, ma senza intaccare l’autonomia della batteria di trazione.

Con i suoi due motori elettrici, il Peugeot 3008 Hybrid4 propone la trazione integrale, utile nella stagione invernale così come su strade non asfaltate. Grazie al sistema opzionale Advanced Grip Control, il SUV riesce ad ottimizzare la trazione con le cinque differenti modalità di aderenza, gestendo facilmente ripide discese con il sistema HADC (controllo automatico della velocità in discesa).