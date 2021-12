FCA Bank: due nuove nomine all’interno del gruppo

FCA Bank ha annunciato due nuove nomine all’interno del gruppo. A partire da ieri, mercoledì 15 dicembre 2021, Luca Caffaro ha assunto il ruolo di Group Deputy CFO di Franco Casiraghi all’interno di FCA Bank.

Sempre dal 15 dicembre, Robert Ogulluk ha preso il posto di Caffaro in qualità di French Brand Manager. Riporterà direttamente a Rolando D’Arco, Head of European Markets & Business Development.

FCA Bank: Luca Caffaro e Robert Ogulluk cambiano ruolo all’interno dell’azienda

Queste nuove modifiche si aggiungono a quelle annunciate esattamente tre giorni fa dove D’Arco è stato nominato CEO di Leasys S.p.A. dal 1° dicembre. Rolando D’Arco vanta una profonda conoscenza del settore del credito al consumo, del noleggio e della mobilità nel settore automobilistico, grazie all’esperienza maturata all’interno di FCA Bank dove ha ricoperto diversi incarichi di crescente responsabilità in Italia, all’estero e nella stessa Leasys.

Sempre dal 1° dicembre sono state annunciate due nuove nomine all’interno di due mercati: Jean-Mathieu Stevens è ora Country Manager di Leasys Francia mentre James Birch è Country Manager di Leasys UK. Entrambi riporteranno a Pietro Nardi, Head of European Markets & Sales di Leasys S.p.A.

Il brand di Stellantis è impegnato principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni requisito di mobilità, anche attraverso i servizi di noleggio della controllata Leasys. Si tratta di una joint-venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole, leader del credito al consumo. FCA Bank fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite dei marchi del nuovo gruppo automobilistico italo-francese in Italia e in Europa.

I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. Al momento, FCA Bank è presente in 17 paesi europei e in Marocco, sia direttamente che tramite filiali. Al 31 dicembre 2020, FCA Bank gestiva un portfolio crediti pari a circa 26,2 miliardi di euro.

Recentemente abbiamo parlato anche dell’ultima novità annunciata da Leasys: I-Share. Si tratta di una soluzione di corporate car sharing pensata per agevolare l’utilizzo e la condivisione dei veicoli in azienda.

La versione completamente rinnovata del servizio viene fornita con una tecnologia keyless all’avanguardia, un’app user friendly dedicata ai driver e un nuovo sito a disposizione dei fleet manager con cui possono gestire facilmente la flotta in sharing.