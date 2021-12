Leasys: Rolando D’Arco è il nuovo CEO del brand di Stellantis

FCA Bank ha annunciato poco fa ho una nuova nomina al vertice di Leasys, società controllata del gruppo e brand di Stellantis. In particolare, Rolando D’Arco è stato nominato CEO di Leasys S.p.A. dal 1° dicembre.

D’Arco vanta una profonda conoscenza del settore del credito al consumo, del noleggio e della mobilità nel settore automobilistico, grazie all’esperienza maturata in FCA Bank con incarichi di crescente responsabilità in Italia, all’estero e nella stessa Leasys.

Leasys: il nuovo CEO dell’azienda è Rolando D’Arco

Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Country Manager e amministratore delegato in Francia per FCA Capital France, dal 2015 al 2020, e da luglio 2020 ha ricoperto il ruolo di Head of European Markets and Business Development di FCA Bank, ruolo che continuerà a ricoprire ad interim. Rolando D’ARco riporterà direttamente a Giacomo Carelli, CEO di FCA Bank e presidente di Leasys.

Sempre dal 1° dicembre sono state annunciate due nuove nomine all’interno di due mercati. Jean-Mathieu Stevens ricoprirà l’incarico di Country Manager di Leasys Francia mentre James Birch l’incarico di Country Manager di Leasys UK. Entrambi riporteranno a Pietro Nardi, Head of European Markets & Sales di Leasys S.p.A.

Leasys I-Share: l’ultima novità della controllata di FCA Bank

L’ultima novità annunciata dal brand di Stellantis riguarda una versione completamente rinnovata di I-Share. Per chi non la conoscesse, si tratta di una soluzione di corporate car sharing pensata per agevolare l’utilizzo e la condivisione dei veicoli aziendali.

Secondo quanto affermato dalla società, si tratta di una soluzione semplice, innovativa e soprattutto smart. Il servizio viene fornito con una tecnologia keyless all’avanguardia, un app user friendly per i driver e un nuovo sito a disposizione dei fleet manager che con cui possono gestire facilmente la flotta in sharing.

Leasys I-Share rappresenta anche un incentivo all’utilizzo condiviso dell’auto aziendale, che da benefit esclusivo diventa quindi un benefit condiviso, offrendo all’interno dell’azienda un servizio in più a costi contenuti. Attraverso la nuova app è possibile sfruttare la tecnologia keyless che azzera la gestione amministrativa di consegna e riconsegna dei veicoli.

I driver possono gestire in completa autonomia i propri viaggi, prenotando l’auto e sbloccando le portiere direttamente dall’applicazione, senza la necessità di dover ritirare le chiavi. I fleet manager, invece, possono gestire la flotta in condivisione e le utenze dei driver attraverso la piattaforma e impostare la disponibilità e i depositi per il ritiro e la consegna dei veicoli.