Ferrari Purosangue 2022: ecco perchè stupirà

Un modello che sicuramente farà parlare molto di se nel mondo dei motori e che è destinato a stupire appassionati e addetti ai lavori è senza dubbio la nuova Ferrari Purosangue. Il primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante dovrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno, se le previsioni dei dirigenti del produttore automobilistico di Maranello saranno confermate. Lo sviluppo di questo modello del resto sembra essere a buon punto come dimostrano le numerose foto spia apparse sul web nelle ultime settimane.

Ecco perchè Ferrari Purosangue sarà un veicolo che potrebbe stupire molti e molto

Il prototipo di Ferrari Purosangue ultimamente è stato avvistato più di una volta anche nella versione con carrozzeria definitiva che inizia a farci comprendere quale sarà il suo design quando finalmente arriverà sul mercato.

Secondo le ultime indiscrezioni, una prima presentazione della vettura di Ferrari dovrebbe avvenire tra la fine della prossima primavera e gli inizi dell’estate. La sua produzione dovrebbe iniziare subito dopo e lo sbarco in concessionaria, se tutto va come deve andare, dovrebbe avvenire entro fine anno.

Qui vi mostriamo un video in cui Ferrari Purosangue viene mostrato in numerose foto spia e ricostruzioni di render che provano ad ipotizzare quello che potrebbe essere il suo aspetto finale. Al momento sono ancora tante le cose che non si sanno a proposito di questo veicolo. L’unica certezza a detta di tutti è che il modello stupirà. Sappiamo che sarà un SUV di grandi dimensioni, si parla di una lunghezza intorno ai 5 metri.

I suoi interni saranno molto spaziosi per 4 persone grazie all’ampio passo di cui questo modello sarà dotato. Come ogni auto di Ferrari che si rispetti anche Ferrari Purosangue sarà molto lussuoso e tecnologico. Tra le altre cose il modello sarà dotato di un impianto di climatizzazione di ultimissima generazione.

Si suppone che esteticamente parlando il modello possa avere delle somiglianze con la Ferrari Roma, tanto che qualcuno ha parlato di versione rialzata della super car del cavallino rampante. Anche però sembrano al momento delle semplici supposizioni. Solo quando finalmente potremo vedere le foto ufficiali capiremo con che tipo di auto avremo a che fare.

Quello che è sicuro è che Ferrari Purosangue sarà un SUV sensazionale dalle prestazioni formidabili. E’ probabile che da questo punto di vista il modello sia davvero imbattibile. Si vocifera ad esempio che il SUV sarà il più veloce in assoluto nella sua categoria con velocità massima intorno ai 330 km orari.

Per quanto riguarda la gamma dei motori, La versione base che potrebbe costare intorno ai 300 mila euro dovrebbe disporre di un V6 della 296 GTB con 830 CV di potenza. Si vocifera invece che la versione top di gamma potrebbe addirittura superare i mille cavalli. Al momento però si tratta di voci che andranno prima confermate.

