Peugeot e-Expert Hydrogen: parte la produzione

Il primissimo veicolo a idrogeno di produzione di Peugeot ha appena lasciato la sua linea di produzione il 13 dicembre 2021. Si tratta di un Peugeot e-Expert Hydrogen. Il primo cliente a ricevere questo veicolo entro le festività di fine anno, è Watea by Michelin, la giovane filiale dedicata alle soluzioni di mobilità green del gruppo Michelin.

Peugeot e-Expert Hydrogen: partita la produzione in Francia

La nuova Peugeot e-Expert Hydrogen si basa sulla cugina completamente elettrica. Questo furgone viene prima prodotto in Francia, nello stabilimento che il gruppo Stellantis possiede a Hordain nel Nord della Francia. Successivamente il modello viene poi trasformato in Germania a Rüsselsheim, sulle linee di produzione del centro di competenza del marchio Opel di Stellantis dedicato alla tecnologia dell’idrogeno.

La nuova Peugeot e-Expert Hydrogen i ricarica ad idrogeno in 3 minuti per oltre 400 km di autonomia nel ciclo di omologazione WLTP. Di questo furgone prodotta dalla casa automobilistica del Leone sono disponibili due lunghezze (Standard e Long) con le stesse caratteristiche di volume di carico delle altre varianti di questo modello della casa automobilistica transalpina.

L’e-EXPERT Hydrogen è l’ultimo sviluppo della strategia “Extended power of choice” di PEUGEOT, che consente ai clienti di scegliere tra un’ampia gamma di motori per soddisfare al meglio le proprie esigenze.

L’idrogeno sta diventando un importante pilastro della transizione energetica con l’annuncio di diversi progetti internazionali. Grazie ai piani del governo, il numero di stazioni di idrogeno in Europa è in costante aumento e Peugeot sta lavorando direttamente con i fornitori di energia per proporre pacchetti.

Quello che è certo è che la casa francese fa sul serio anche per quanto concerne questa tecnologia. Vedremo dunque a proposito di questo modello di Peugeot quali altre novità arriveranno nelle prossime settimane.

