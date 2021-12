Jeep Wrangler: un brevetto rivela porte in stile Ford Bronco

Quando è stata presentata la nuova Ford Bronco, una delle cose che aveva maggiormente colpito appassionati e addetti ai lavori era stata la presenza di porte “a Ciambella”.

Si trattava di una sorta di alternativa più vistosa ed esteticamente più gradevole alle normali porte a tubo, queste porte a ciambella sembravano un ottimo optional che la casa americana avrebbe potuto offrire ai suoi clienti.

In realtà però fino a questo momento questa novità non ha trovato riscontro nella realtà dei fatti. Infatti queste porte a ciambella non sono più arrivate. Adesso sembra essere il turno di Jeep Wrangler.

Jeep Wrangler: brevetto mostra porte a ciambella per l’iconico fuoristrada

Infatti un brevetto che è stato reso pubblico nelle scorse ore negli Stati Uniti sembra mostrare un qualcosa di simile per l’iconico fuoristrada di Jeep.

A quanto pare questa brevetto è stato depositato già nel mese di maggio del 2017. Dunque ciò significa che già da tempo la casa americana di Stellantis pensa ad una simile soluzione per Jeep Wrangler.

Bisogna precisare che non si tratta di una nuova tecnologia ma di un brevetto di Design in cui vengono mostrate queste porte con questa forma particolare e ovviamente non sappiamo se mai questa soluzione troverà sbocco nella realtà.

Anzi molto probabilmente, dato che il brevetto risale al 2017, difficilmente la vedremo almeno in questa generazione di Jeep Wrangler.

Inizialmente, a dire il vero quando la nuova generazione di Jeep Wrangler è stata presentata, in alcune immagini come quella che vi mostriamo qui sopra le porte in effetti erano apparse anche se solo nella versione due porte e non in quella 4 porte che invece viene mostrata nei disegni del brevetto.

Alla fine però questa soluzione è stata poi stoppata in fase di produzione. Per Ford Bronco invece sembra esserci ancora la possibilità più avanti di avere questa opzione per i suoi clienti. In ogni caso Jeep ha rinnovato il brevetto e questo significa che anche se al momento non è previsto l’utilizzo di queste porte non si esclude che in futuro le cose possano cambiare per l’iconico modello di Jeep.

