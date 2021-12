Stellantis vuole ‘monetizzare’ il suo successo in Brasile

Negli ultimi giorni si registra un fenomeno curioso in Brasile. I marchi più popolari del gruppo Stellantis in quel paese, Fiat e Jeep, si segnalano per aver aumentato il prezzo di alcuni loro modelli. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del secondo aumento in pochi mesi per Jeep Commander. Anche il SUV compatto Fiat Pulse ha visto aumentare i prezzi di quasi tutte le sue versioni presenti in gamma, nonostante abbia debuttato da pochissimo tempo. Stessa storia per i pickup Fiat Toro e Strada.

Aumentano i prezzi di molti modelli di Stellantis in Brasile

Non si tratta di aumenti elevati trattandosi di qualche centinaio di euro, ma comunque ciò è significativo del fatto che Stellantis pensa di poter monetizzare ulteriormente il successo che alcuni modelli dei suoi brand stanno avendo in questo momento in Brasile. Basti pensare che Fiat chiuderà il 2021 come casa automobilistica con più immatricolazioni. il Pickup Strada sarà ancora una volta il veicolo commerciale leggero più venduto e molto probabilmente la berlina compatta Argo l’auto più venduta in assoluto.

Anche il marchio Jeep sta ottenendo un grande successo. Renegade e Compass sono tra i modelli più venduti nel segmento dei SUV e anche il debutto di Jeep Commander sembra essere avvenuto nel migliore dei modi. Dunque Stellantis convinta che ciò non intaccherà il successo dei suoi modelli ha deciso di aumentare i prezzi. Vedremo dunque l’anno prossimo se questa politica pagherà.

Ricordiamo che comunque il 2023 sarà un anno ricco di novità per il gruppo Stellantis in Brasile Basti pensare che sono attese 6 novità nelle gamme dei suoi brand tra cui la nuova Citroen C3 e il futuro Fiat Fastback.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: ecco le 6 novità più importanti nel 2022 in America Latina