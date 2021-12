Stellantis: ecco le 6 novità più importanti nel 2022 in America Latina

Stellantis ha incontrato presso l’Hotel Sofitel de Cardales la stampa e i concessionari per la conclusione dell’anno 2021. Oltre a fare il punto su come sono andate le cose per il gruppo automobilistico in America Latina nel suo primo anno di vita ai giornalisti sono state mostrate le 6 novità che caratterizzeranno il 2022 del gruppo in quel continente.

Stellantis: ecco le principali novità per il 2022 in America Latina

Alla presenza di Gabriel Cordo Miranda, Country Manager Peugeot, Citroen, DS, Martin Zuppi, Presidente di FCA Argentina, Rodrigo Pérez Graziano, Direttore Istituzionale di Stellantis, Gonzalo Cassina, Direttore di DS Automobiles, Pablo García Leyenda, Direttore commerciale di Fiat, Jeep e RAM, responsabile dell’area comunicazione e prodotto di tutti i marchi Peugeot, Citroen, DS, Fiat, Jeep e RAM sono state mostrate queste auto.

Si tratta di: Peugeot Landtrack, il SUV Fiat Pulse, la Jeep Commander a 7 posti, il nuovo Project C-Cubed C3, il DS9 e la versione sportiva RAM 1500 Rebel. Per la maggior parte sono modelli che sono stati già presentati e qualcuno di loro è appena sbarcato in concessionaria. Ma sarà proprio il 2022 l’anno che li vedrà protagonisti del mercato in Brasile e America Latina.

In particolare ci riferiamo al B-SUV Fiat Pulse che ha già dimostrato con oltre 12 mila prenotazione di avere le carte in regola per diventare un best seller di Stellantis. Gli analisti del mercato scommettono che sarà proprio Pulse l’auto più venduta in Brasile nel 2022. Molto importante anche il debutto della nuova Citroen C3 una vettura destinata a moltiplicare le immatricolazioni della casa francese nel corso del prossimo anno. Anche Jeep Commander già presente da alcuni mesi completerà finalmente la sua gamma nel 2022.

L’ammiraglia DS9 e i pickup Ram 1500 Rebel e Peugeot Landtrek dovrebbero garantire un cospicuo aumento delle immatricolazioni per il gruppo automobilistico di Carlos Tavares in America Latina il prossimo anno. Ricordiamo inoltre che entro la fine dell’anno un altro modello fondamentale per il futuro del gruppo in America Latina sarà presentato. Ci riferiamo naturalmente al Fiat SUV Coupè che si dovrebbe chiamare Fiat Fastback.

Grazie a questi modelli Stellantis nel 2022 dovrebbe ulteriormente consolidare la sua leadership nel mercato del Brasile e di tutta l’America Latina dove comunque già nel 2021 la società ha raccolto risultati straordinari grazie alle performance di vendita che hanno caratterizzato in particolare marchi quali Fiat e Jeep.

