Maserati Levante GTS vs Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé: chi vince la drag race? [Video]

Maserati ha in programma di aggiornare nei prossimi mesi la sua gamma di modelli con il nuovo Grecale (avvistato diverse volte nelle ultime settimane) e altri modelli. Uno dei veicoli sicuramente più interessanti presenti in questo momento nella line-up del Tridente è il Maserati Levante GTS.

Nonostante il motore V8 di origine Ferrari presente sotto il cofano, però, non è riuscito a tenere testa al Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé nell’ultima drag race condotta da Sam CarLegion. Inoltre, bisogna considerare che il Levante GTS è più costoso del GLE 63 S Coupé. Da precisare che il SUV di Affalterbach in questione è la versione prodotta nello stabilimento di Tuscaloosa (Alabama) anziché quella assemblata in Germania.

Maserati Levante GTS: il SUV del Tridente sfida il Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé in una drag race

Il recensore si è però lamentato anche del Mercedes. Dopo aver percorso circa 34.000 km, sono iniziati ad emergere diversi problemi, tra cui delle crepe nella griglia Panamericana a causa di bulloni che sono stati troppo fissati durante l’assemblaggio, diversi codici di errore diagnostici, un tappo del serbatoio dei lavavetri che non si adatta correttamente e altro ancora. Se ciò non bastasse, il SUV di Affalterbach non è disponibile al momento per l’ordine a causa di un problema di qualità e per la continua carenza di chip.

Ad ogni modo, analizziamo nel dettaglio le specifiche offerte dai due SUV. Il Maserati Levante GTS viene fornito con un motore V8 biturbo da 3.8 litri di origine Ferrari (inizialmente riservato solo alla Quattroporte GTS) capace di sviluppare 530 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione integrale Q4. La casa automobilistica modenese afferma che il Levante GTS impiega 4,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 291 km/h.

Per quanto riguarda il Mercedes-AMG GLE 63 S Coupé, viene fornito con un V8 biturbo da 4 litri progettato da AMG in grado di generare 612 CV di potenza e 750 Nm di coppia massima. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,8 secondi mentre la velocità massima è pari a 250 km/h (limitata elettronicamente).

Cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica, è possibile scoprire maggiori informazioni sulla drag race organizzata da Sam CarLegion.