Alfa Romeo: ecco in che anno vedremo la prima auto sportiva

In questo momento nessuna auto sportiva fa parte della gamma di Alfa Romeo. Con l’uscita di scena della 4C si è chiuso un capitolo nella storia della casa automobilistica del Biscione che ancora per diversi anni è destinato a non aprirsi.

Tuttavia ci sono grosse possibilità che in futuro auto sportive tornino a fare capolino nella gamma dello storico marchio milanese. Del resto è stato lo stesso numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato a parlare apertamente di tale possibilità.

Alfa Romeo: ecco quando potrebbe tornare un’auto sportiva nella gamma della casa del Biscione

In particolare Imparato ha fatto due nomi: Duetto e GTV. La prima dovrebbe essere una classica spider a due posti. La seconda invece dovrebbe tornare in versione berlina coupè a 4 porte di grandi dimensioni.

Si tratterebbe di un’auto dalle elevate prestazioni e dal design super sportivo. In ambedue i casi si dovrebbe trattare solo e soltanto di auto completamente elettriche. Questo in quanto Alfa Romeo ha già fatto sapere che dal 2027 la sua gamma sarà completamente elettrica quanto meno in Cina, Europa e Nord America.

L’arrivo di nuove auto sportive targate Alfa Romeo è subordinato al rilancio del marchio con i primi 4 o 5 modelli che arriveranno nei prossimi anni. Il Biscione deve tornare a fare utili e a fare numeri.

Questo dovrebbe accadere grazie ad auto quali Tonale, Brennero e anche grazie alle nuove Giulia, Giulietta e Stelvio. Una volta che il rilancio del marchio milanese sarà avviato Imparato ha promesso il ritorno di auto sportive che da sempre contraddistinguono la gamma di Alfa Romeo.

La prima auto a tornare potrebbe essere la GTV. Il suo debutto a nostro avviso potrebbe avvenire nel 2027 come primo modello della seconda parte del piano di rilancio della casa milanese. Ovviamente al momento si tratta di semplici supposizioni. Queste troveranno conferma o smentita ufficiale il prossimo 1 marzo del 2022 quando finalmente il gruppo Stellantis svelerà quelli che sono i piani per i suoi 14 brand nei prossimi anni e finalmente il futuro di Alfa Romeo sarà delineato in maniera precisa e dettagliata almeno da qui fino al prossimo 2027.

