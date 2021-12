Alfa Romeo Tonale: confermato il suo arrivo negli USA

Alfa Romeo Tonale è sicuramente una delle vetture più attese del 2022 per quanto riguarda l’intero settore. Il modello suscita curiosità in quanto se ne parla ormai da molti anni e tutti sono desiderosi di vedere la sua versione definitiva che comunque non dovrebbe differire troppo dalla concept car. A proposito di questo modello il cui debutto è stato posticipato al 2022 per volontà del numero uno di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, nelle scorse ore è arrivata una conferma importante.

Ufficiale lo sbarco negli Stati Uniti di Alfa Romeo Tonale entro la fine del prossimo anno

Infatti Larry Dominique, Senior Vice President, Alfa Romeo Brand in Nord America ha rilasciato importanti dichiarazioni parlando con Wards Auto. Il dirigente della casa automobilistica del Biscione ha confermato ufficialmente l’arrivo di Alfa Romeo Tonale negli Stati Uniti.

Larry Dominique ha confermato che il crossover compatto arriverà il prossimo anno, aggiungendo che sarà offerto con una scelta tra un motore a benzina da 2,0 litri e un propulsore ibrido plug-in non specificato. Ha continuato dicendo che si tratterà di una vettura con DNA Alfa Romeo al 100 per cento. Questo in particolare per quanto riguarda il bilanciamento del peso e le prestazioni offerte.

Il dirigente del Biscione ha pure ricordato che Alfa Romeo Tonale sarà solo leggermente più piccolo di Alfa Romeo Stelvio. Infatti secondo indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane si dice che il futuro SUV di segmento C dovrebbe avere le seguenti misure: lunghezza 4.528 mm, larghezza 1.835 mm e altezza 1.604 mm.

Alfa Romeo Tonale anche negli Stati Uniti potrebbe far fare un salto notevole alle vendite della casa automobilistica del Biscione. Si ritiene comunque che questo modello maggiormente possa incidere sulle vendite della casa milanese nel mercato auto del vecchio continente. Insieme a Brennero comunque si dovrebbe trattare delle auto che raccoglieranno più immatricolazioni in assoluto nei prossimi anni tra quelle presenti nella gamma del Biscione.

Alfa Romeo Tonale in Europa debutterà a giugno, mentre negli Stati Uniti molto probabilmente le prime unità saranno commercializzate entro la fine del prossimo autunno. Per quanto riguarda i prezzi, sarà ovviamente l’Alfa Romeo più economica ma al momento non è dato sapere da che prezzi partirà il suo listino in Europa e in Nord America.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo MiTo: la futura generazione sarà sportiva e lussuosa per conquistare tutti