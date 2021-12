Opel Corsa è la più venduta in Germania a novembre

La Opel Corsa è riuscita a conquistare il primo posto in Germania, in termini di vendite, a novembre 2021. Con circa 4800 unità immatricolate, la piccola vettura del marchio di Stellantis guida le vendite in Germania in tutti i segmenti.

Anche la versione 100% elettrica, l’Opel Corsa-e, è molto richiesta. Circa un quarto dei clienti che acquistano la Corsa ha ordinato la variante full electric prodotta nello stabilimento di Rüsselsheim. Andreas Marx, capo di Opel Germania, ha affermato che la Corsa è leader nel segmento delle auto compatte in Germania dal 2020 mentre ora è l’auto più venduta nel mercato tedesco e questo è un onore speciale per l’ottimo lavoro svolto dalle concessionarie e dall’intero team della casa automobilistica tedesca.

Opel Corsa: a novembre 2021 sono state vendute in Germania circa 4800 unità

Opel è stata capace di aumentare la propria quota di mercato nell’importante mercato interno tedesco per la 14ª volta consecutiva a novembre, un fattore importante in questo sviluppo. La Opel Corsa è l’auto più venduta nel suo segmento nel 2021 con quasi 45.000 nuove immatricolazioni.

Quanto sia popolare l’attuale generazione della vettura è dimostrato anche dai numerosi riconoscimenti che ha ricevuto dal suo lancio sul mercato. AutoBest ha seleziona direttamente le Opel Corsa e Corsa-e come Best Buy Car of Europe 2020, l’auto con il miglior rapporto qualità/prezzo disponibile all’acquisto nel Vecchio Continente.

Sono seguiti numerosi riconoscimenti internazionali, dal Connected Car of the Year, al Best City Car, al Best Fleet Supermini fino al Company Car of the Year. Con il Volante d’Oro 2020, l’Opel Corsa-e a batteria ha vinto anche uno dei primi più prestigiosi dell’intera industria automobilistica.

In Italia, la nuova Opel Corsa viene offerta in cinque allestimenti chiamati Corsa, Edition, D&T, Elegance e GS Line. Si parte da un prezzo di 16.800 euro per la Corsa base (equipaggiata con un motore benzina PureTech da 1.2 litri con potenza di 75 CV e cambio manuale a 5 rapporti) fino ad arrivare a 34.600 euro per la top di gamma GS Line dotata di motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima.

Tra le dotazioni di serie proposte dalla vettura abbiamo vari airbag, monitoraggio della pressione degli pneumatici, riconoscimento dei segnali stradali, rilevatore di stanchezza del conducente, limitatore di velocità, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di vetture e pedoni, Lane Keep Assist, spoiler posteriore integrato e sistema Start.