Stellantis espande la leadership in Brasile, Argentina e Sud America

Stellantis continua a guidare il settore auto e quello dei veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e in generale in Sud America. Il produttore recentemente creato ha chiuso novembre con 47.179 veicoli immatricolati in Brasile (quota di mercato del 29,2%), 7961 in Argentina (30,3%) e 61.087 in Sud America (20,6%).

Con questo risultato, l’azienda si è proiettata ancora più avanti rispetto alla concorrenza in questi mercati nell’anno in corso. Da gennaio a novembre, Stellantis ha venduto oltre 580.000 veicoli in Brasile (32,4% di quota di mercato), 99.400 in Argentina (29,3%) e 747.000 in Sud America (23,2%).

Stellantis: oltre 61.000 veicoli venduti in Sud America a novembre 2021

Il gruppo automobilistico italo-francese ha piazzato sei modelli tra i sette più venduti in Brasile nell’anno fino ad oggi. I più venduti tra tutti i marchi sono Fiat Strada e Argo. Al quarto posto nella classifica c’è il Jeep Renegade, seguito dal Fiat Toro, dalla Jeep Compass e dalla Fiat Mobi.

Come riportato in un articolo dedicato, Fiat ha mantenuto la leadership per l’11° mese consecutivo nel ranking nazionale, con una quota di mercato del 19% e 30.692 unità vendute a novembre.

Con questo risultato, Fiat continua a guidare la classifica delle vendite nel 2021, con una quota del 22,1% e 395.000 esemplari venduti, essendo il marchio con la crescita più elevata nel mercato (+5,7%). Tra i modelli più venduti, Fiat si distingue con il nuovo Strada al primo posto, superando la soglia delle 100.000 unità vendute. Segue l’Argo con oltre 80.000 immatricolazioni.

A novembre, Jeep ha mantenuto ancora una volta la sua leadership tra i SUV con una quota di mercato del 18,5%. Inoltre, nell’anno in corso, i suoi veicoli sono tra i più venduti in Brasile nei rispettivi segmenti.

Nell’anno, la casa automobilistica americana ha mantenuto la leadership nel mercato dei SUV anche quest’anno, con oltre 135.000 veicoli venduti nel 2021. Il Renegade ha superato la soglia delle 450.000 unità prodotte presso lo stabilimento di Goiana (Pernambuco) dall’inizio della sua produzione nel 2015.

Ecco come sono andate Peugeot, Citroën e Ram

Passando a Peugeot, la casa del Leone ha registrato una crescita del 133,5% da gennaio a novembre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2020. Con 26.043 unità vendute, l’ex brand di PSA ha venduto il 93% in più di auto rispetto a tutto lo scorso anno e continua ad essere il marchio in più rapida crescita in Brasile nel 2021.

Citroën ha conquistato il miglior risultato di vendita degli ultimi sette anni a novembre 2021 nel mercato brasiliano. In particolare, la casa automobilistica francese è riuscita ad immatricolare 2753 unità a novembre, conquistando l’1,7% di quota di mercato in questo mese. Parliamo del miglior risultato ottenuto dal 2014. Nel cumulato dell’anno, Citroën ha già venduto 20.262 veicoli, con un aumento del 65% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Oltre ad attraversare l’anno migliore della sua storia in Brasile, Ram ha conquistato dei numeri record anche nel mercato sudamericano. Il Ram 2500 è infatti il quinto veicolo premium più popolare del 2021. Sommando le vendite del Ram 1500, il produttore statunitense si è piazzato al terzo posto nella classifica dei veicoli sopra i 400.000 R$ (62.963 euro).