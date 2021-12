Giovinazzi: un casco speciale per omaggiare Kimi Raikkonen

L’ultimo atto del Mondiale 2021 di Formula 1 coincide con l’addio all’Alfa Romeo Racing da parte di Antonio Giovinazzi, lo stesso che formalizzerà al Circus anche Kimi Raikkonen ovvero il suo compagno di squadra oltre che grande amico. Forse nessuno si sarebbe aspettato che l’ultimo casco di questa parentesi in Formula 1 vissuta da Antonio avrebbe previsto una dedica nei confronti proprio dell’eterno Kimi Raikkonen. Invece Giovinazzi ha agito esattamente così, dedicando l’ultimo casco della stagione, l’ultimo da pilota Alfa Romeo, proprio al compagno di squadra divenuto ottimo amico.

A Yas Marina, Giovinazzi si è presentato con un casco capace di riprendere i colori dello stesso elemento indossato da Kimi Raikkonen durante la stagione 2007 ovvero quella del Titolo Mondiale vinto con la Ferrari. I due d’altronde hanno condiviso per tre anni le vicissitudini e una valida parabola sportiva in Alfa Romeo, forti di un rapporto decisamente importante.

L’amicizia tra Giovinazzi e Raikkonen

Antonio ha voluto omaggiare Kimi Raikkonen con un casco che ripropone appunto lo stile utilizzato da Iceman durante la trionfale stagione iridata 2007 con la Ferrari. Giovinazzi ha quindi riportato la scritta “Thanks Kimi” e anche “Iceman”. Le iniziali e il numero di gara di Giovinazzi (AG99) rimangono presenti sulla calotta. Un gesto di grande stima e altruismo che tiene conto della bontà d’animo di Giovinazzi. Su Twitter ha motivato così la scelta:

“È il momento di celebrare una leggenda, è il momento di dire grazie a un amico vero”

Giovinazzi, dopo l’ottimo nono posto finale a Jeddah la settimana scorsa, ha mostrato quanto può valere se le condizioni al contorno glielo permettono. Massimizzare il potenziale è il suo forte e ad Abu Dhabi potrebbe ripetere quanto già visto lo scorso fine settimana, chiudendo così in bellezza una parentesi fatta di alti e bassi in Alfa Romeo Racing.

La volontà rimane quella di rimanere nel giro della Formula 1:

“sento che questa non sarà la mia ultima gara in Formula 1”

ha ammesso. Insomma, rimane la voglia di ritornare magari già dal 2023 sebbene al momento l’unico contatto con la Formula 1 rimane quello legato al fatto di rimanere terzo pilota in Ferrari.

“Sono contento di me stesso, del percorso che ho fatto. Sono cresciuto come pilota, come persona. Sono un pilota e una persona migliore. Sono contento di me stesso. Non abbiamo ottenuto ciò che avremmo meritato, soprattutto l’anno scorso e quest’anno. Ma sono le corse, è uno sport e non posso cambiare nulla del passato”

ha concluso. Ora bisognerà rimboccarsi le maniche per questo ultime fine settimana da pilota di Formula 1 per poi ricominciare daccapo in Formula E.