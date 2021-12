Fiat: leader in Brasile per l’11esimo mese di fila

Arrivano ancora buone notizie dal Sud America ed in particolare dal Brasile per il marchio Fiat. Infatti la principale casa automobilistica italiana festeggia ancora un primato in questo 2021 fin qui davvero entusiasmante. La casa automobilistica italiana ha concluso il mese di novembre come leader di mercato in Brasile. L’azienda è leader di mercato sia per quanto riguarda le vendite dall’inizio dell’anno sia per quelle mensili per l’undicesimo mese consecutivo.

Fiat: da 11 mesi di fila è leader di mercato in Brasile

Secondo un bilancio diffuso da Stellantis questo giovedì 9 dicembre, sono stati esattamente 30.692 i veicoli venduti da Fiat a novembre in Brasile, con enfasi su tre modelli tra i più venduti nel Paese. Il clou del mese è stato ancora una volta raggiunto con Fiat Strada, che ha conquistato il secondo posto di mercato con 8.535 unità, alle spalle della Chevrolet Onix (9.327), che ha riconquistato la leadership dopo nove mesi.

Il pick-up di Fiat è seguito dalla berlina Argo al quinto posto con 6.340 unità e da Fiat Toro all’ottavo, con 5.921 immatricolazioni. Il SUV Pulse, lanciato di recente, ha chiuso il suo primo mese di vendite con 2.228 unità.

Con questo risultato Fiat continua a guidare la classifica delle vendite nel 2021, con una quota di mercato del 22,1 per cento e 395 mila unità immatricolate divenendo il marchio con la crescita più elevata del mercato (5,7 punti percentuali). La casa automobilistica italiana è seguita da Volkswagen (15,42 per cento) e Chevrolet (11,70 per cento).

Tra i veicoli più venduti dell’anno, troviamo al primo posto Fiat Strada, con 100.049 unità immatricolate, unica vettura a superare le 100 mila unità vendute nel 2021 nel mercato brasiliano, tra autovetture e veicoli commerciali leggeri. Segue Argo, con 80.135 auto consegnate nel 2021, seguita dalla Hyundai HB20 (78.529) e dalla Jeep Renegade (69.621). Insomma un vero e proprio trionfo per la principale casa automobilistica italiana nel più importante mercato auto latino americano.

Ti potrebbe interessare: Fiat Pulse: Ecco come Fiat invita i suoi clienti a scoprire il SUV