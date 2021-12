Arturo Vidal sfida la neve con la sua Fiat Panda [VIDEO]

Non molto tempo fa Arturo Vidal sorprese tutti arrivando agli allenamenti dell’Inter con una vecchia Fiat Panda. Un fatto che non è passato inosservato a nessuno e che a distanza di settimane continua ad attirare molta attenzione. Nonostante abbia una Ferrari e una Brabus nella sua collezione, la vecchia auto acquistata dal cileno sembra essere la sua preferita per trascorrere il rigido inverno in Italia.

Come potete vedere nel video presente in questo articolo, Arturo Vidal e la sua Fiat Panda sono stati tra i protagonisti della giornata dell’immacolata. Nemmeno il vento e la bufera di neve hanno impedito al calciatore di utilizzare il suo amato veicolo e il giocatore cileno ne è tremendamente orgoglioso.

Nuova impresa per il calciatore Arturo Vidal che a bordo della sua mitica Fiat Panda sfida la neve a Milano

Il calciatore cileno è ampiamente conosciuto per i suoi ripetuti e controversi episodi relativi alle auto: incidenti, video virali e storie infinite che hanno fatto inevitabilmente andare a braccetto il centrocampista e le auto. Ora il calciatore dell’Inter continua ad aggiungere capitoli a questo suo speciale rapporto con il mondo dei motori con la sua ormai famosa Fiat Panda.

Vidal ha condiviso sui social un video in cui lo si vede sotto la neve e a bordo della Fiat Panda con un compagno di squadra: “El Pandita non fallisce!!! Lascia tracce dove passa”, ha scritto Vidal, nella descrizione della pubblicazione fatta sul suo account Instagram, che si è subito riempito di interazioni e commenti. L’auto di Fiat era un desiderio di lunga data del calciatore 34 enne, che ora la conserva nella sua collezione come un pezzo simbolico e molto amato.

