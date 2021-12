Free2Move debutta in un altro importante mercato

Free2Move, spinta a sviluppare soluzioni di mobilità flessibile che soddisfino la domanda del mercato in continua evoluzione, ha annunciato l’aggiunta di un Mobility Hub a Austin, in Texas. Gli Austinites possono già vedere la flotta Free2Move composta da 100 Jeep Renegade parcheggiati nelle strade della città.

Da poche ore, i residenti di Austin possono prenotare un Renegade sfruttando l’app Free2Move per un noleggio al minuto, al giorno o al mese. Il marchio di Stellantis ha dato priorità ad Austin come Mobility Hub grazie all’impegno della città nel portare ulteriori servizi di mobilità alla sua comunità.

Free2Move: il nuovo Mobility Hub di Stellantis è stato aperto a Austin

La flotta composta dal famoso SUV di Jeep è perfetta per i residenti locali da utilizzare come parte del loro sistema di trasporto urbano quotidiano e per i visitatori di Austin da usare per tutta la durata del loro soggiorno. Può essere parte di un sistema park-and-ride ed è altrettanto conveniente per le fughe del fine settimana a San Antonio, Houston e Dallas. Con tutti i concerti e gli eventi che si tengono ad Austin, la necessità di mezzi di trasporto è infinita.

Il Mobility Hub di Free2Move a Austin si concentrerà su car sharing e rent con servizi che vanno da minuti fino a sette giorni e Car On Demand per abbonamento mensile senza impegno a lungo termine.

Nel primo caso, i clienti possono lasciare l’area di servizio e sospendere il viaggio a patto che quest’ultimo termini all’interno dell’area di servizio designata. Inoltre, sono inclusi parcheggio, assicurazione e carburante.

Nel secondo, invece, è previsto un servizio all inclusive con manutenzione, assicurazione e assistenza h24, tutto in unico prezzo. In questo caso, la vettura verrà consegnata a domicilio. Fre2Move ha annunciato che la flotta di veicoli per Austin aumenterà fino a 150 auto nelle prossime settimane.

Il marchio di Stellantis è noto per la semplicità del suo servizio e la sua capacità di soddisfare le esigenze dei clienti. Il 72% dei clienti Free2Move ha meno di 40 anni e il 50% usa il servizio più volte al mese.

Con oltre 50.000 studenti universitari nell’area di Austin, la base di clienti di Free2Move in questo mercato è parecchio ampia. Oltre ai servizi B2C, Free2Move propone delle offerte speciali alle aziende, inclusi codici coupon per incoraggiare i dipendenti a utilizzare la nuova soluzione di mobilità.