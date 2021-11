Free2Move: gift box a sorpresa nei suoi veicoli a noleggio

Tinggly ha annunciato nelle scorse ore di aver stretto una partnership con Free2Move, brand di Stellantis e servizio flessibile di car sharing, per diffondere un po’ di allegria durante le festività natalizie.

Le gift box sviluppate da Tinggly sono diventate molto famose in tutto il mondo e ora saranno collocate in un numero selezionato di veicoli in car sharing di Free2Move attraverso una campagna che si svolge a Portland, Denver e Washington DC dall’1 al 12 dicembre 2021.

Free2Move: il brand di Stellantis collabora con Tinggly su delle gift box in alcuni veicoli a noleggio

Fa tutto parte di un piano per presentare i pacchetti regalo unici di Tinggly ai consumatori statunitensi L’azienda crea delle gift box che offrono esperienze divertenti, da serate in città e cene in ristoranti gourmet a pacchetti di intrattenimento, visite guidate, biglietti per accedere alle attrazioni locali e a giostre adrenaliniche.

Abbastanza popolari in Europa e in Asia, dove l’offerta di esperienze regalo sta prendendo piede come movimento per la sostenibilità, le gift box di Tinggly sono ora disponibili anche negli USA. I destinatari dei regali possono scegliere tra una varietà di esperienze per soddisfare qualsiasi interesse.

Il direttore marketing di Tinggly Miglė Rakauskaitė ha dichiarato che per i primi 12 giorni di dicembre i fortunati clienti del servizio di car sharing Free2Move, presente in alcune città selezionate, troveranno una experience box di Tinggly nel veicolo a noleggio. Oltre al box, coloro che condividono la loro scoperta sui social network saranno ricompensati con una gift card Tinggly da spendere come si vuole.

Da settembre 2016, Free2Move – marchio di Stellantis – riunisce una serie di nuovi servizi di mobilità per soddisfare le diverse esigenze di viaggio dei suoi clienti leisure e business, sia per un’ora, un giorno, un mese o più. Ad oggi, Free2Move è presente in 170 paesi e può vantare ben 2 milioni di clienti.

Elodie Picand, direttore marketing di Free2Move, afferma che l’obiettivo dell’azienda è semplificare la mobilità, offrendo la migliore esperienza all’interno e all’esterno del veicolo. La società vuole premiare e ringraziare i suoi clienti proponendo una sorpresa in ognuno dei loro viaggi. Perciò ha scelto Tinggly per offrire grandi esperienze e promuovere una mobilità più sostenibile e intelligente.