Stellantis asso pigliatutto in Brasile

Quello che stiamo vivendo è sicuramente un momento estremamente favorevole per il gruppo Stellantis in America Latina ed in particolare in Brasile. Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares è un vero asso pigliatutto in questo momento in quel paese.

Non solo le sue auto dominano le classifiche di vendita, con la berlina compatta Fiat Argo che con oltre 80 mila immatricolazioni dopo 11 mesi dell’anno si appresta a diventare la vettura più venduta del 2021. Adesso per Stellantis ci si mettono anche premi e riconoscimenti.

Stellantis continua a riscuotere successi in Brasile con le sue auto

Dopo che nei giorni scorsi il gruppo Stellantis aveva ottenuto un premio importante per il design delle sue auto adesso sono stati annunciati due nuovi premi.Autoesporte e Car Magazine, che sono due dei media specializzati più prestigiosi del Brasile che ogni anno organizzano i propri premi per scegliere i migliori modelli lanciati nel colosso sudamericano durante l’anno, hanno premiato due auto facenti parte del gruppo automobilistico.

Nella 55a edizione dei premi Autoesporte “Carro do Ano”, dove votano i principali giornalisti specializzati in Brasile, la FIAT Pulse è stata proclamata Car of the Year, lo stesso premio ricevuto da Car Magazine ai Car Awards Brazil.

Di questa auto già vi abbiamo detto che sta ottenendo un grandissimo successo sebbene sia sbarcato sul mercato da poco più di un mese. Questo è già il secondo premio che ottiene e siamo sicuri che nel 2022 l’auto sarà la grande protagonista del mercato in Brasile e nel resto del Sud America.

Infine segnaliamo anche che Autosporte ha scelto il RAM 1500 come Pickup of the Year. Questo pickup è prodotto negli Stati Uniti ed è disponibile nella sua nuova generazione da tre anni in Brasile. Insomma il gruppo Stellantis si conferma come un vero asso pigliatutto in Brasile.

