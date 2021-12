Stellantis Windsor ottiene importante riconoscimento

Nelle scorse ore è stato annunciato il vincitore dell’Ibis Award 2021. Si tratta dello stabilimento Stellantis di Windsor in Ontario. L’Ibis Award riconosce che l’impianto del gruppo automobilistico nonostante blocchi, quarantene e ulteriori normative imposte dal governo canadese a causa della pandemia di coronavirus ha comunque tenuto fede al suo impegno di rispettare l’habitat della fauna selvatica e di portare avanti programmi di educazione alla conservazione dell’ambiente.

Stellantis: importante riconoscimento per lo stabilimento di Windsor

Dal 2009, lo stabilimento ha ospitato eventi educativi, come la piantumazione di alberi, per i residenti di Windsor. I partecipanti, la maggior parte dei quali erano studenti, hanno aiutato a piantare 1.500 alberi in tutta la proprietà. Durante la pandemia di Covid-19, le normative locali hanno impedito allo stabilimento di organizzare eventi comunitari su larga scala. Nonostante queste barriere, il team è rimasto impegnato a fornire esperienze di educazione ambientale di alta qualità per colleghi e residenti di Windsor.

‘Siamo molto orgogliosi e grati di ricevere il premio Ibis dal Consiglio per l’habitat della fauna selvatica in riconoscimento dei nostri sforzi per contribuire a promuovere un’impronta ambientale positiva e sostenibile all’interno della contea di Windsor e dell’Essex”, ha affermato Jon Desjardins, Manager dello stabilimento Stellantis di Windsor.

“Di fronte a sfide senza precedenti poste dalla pandemia lo scorso anno, i nostri dipendenti e l‘Unifor Local 444 hanno dimostrato una lodevole resilienza nel superare questi ostacoli e nel portare avanti le iniziative tipiche del programma di conservazione per i nostri colleghi e i giovani locali della comunità. Siamo grati per i loro sforzi nel rendere il nostro mondo e il nostro ambiente un posto migliore.”

Il team di Windsor ha deciso di passare da eventi su larga scala a attività di pianificazione che i partecipanti di tutte le età potevano completare in modo indipendente e socialmente distanziato. Le attività hanno offerto opportunità per la creatività e l’esplorazione all’aperto in un periodo difficile.

Alla luce di queste lodi e dei commenti estremamente positivi dei partecipanti e dei loro genitori, il team di Windsor intende continuare a offrire attività educative autogestite, anche quando gli eventi organizzati saranno di nuovo possibili.

