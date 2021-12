Stellantis: ecco quali modelli potrebbero essere prodotti in Malesia

Come riportato a novembre, il gruppo Stellantis si è assicurato in Malesia la piena proprietà della Naza Automotive Manufacturing (NAM) e del suo stabilimento di produzione a Gurun, Kedah. La domanda che tanti si sono fatti quando la notizia è diventata di dominio pubblico è stata quali modelli avrebbe prodotto in Malesia il gruppo automobilistico. Qualche indizio sembra iniziare a trapelare da quel paese.

Nuovi avvistamenti in Malesia: ecco quali modelli Stellantis potrebbe produrre in quel paese

Infatti dopo il misterioso avvistamento di un prototipo di Opel Mokka avvenuto nelle scorse settimane, nelle scorse ore nelle strade della Malesia è stato avvistato anche un’unità del furgone commerciale Opel Vivaro. Dunque in Malesia alcuni pensano che il Vivaro potrebbe essere uno dei modelli che verranno assemblati localmente da Stellantis.

A dire il vero negli ultimi mesi, un certo numero di modelli della gamma di Stellantis sono stati avvistati in Malesia, tutti leggermente mimetizzati e con targhette commerciali. Questi includono la Citroen C4 e C3, la DS3 Crossback e la DS9, nonché le ultime Peugeot 508 e 2008. Mentre alcuni di questi modelli potrebbero essere semplicemente lanciati nel mercato auto malese, altri potrebbero essere stati introdotti per scopi di valutazione e potrebbero essere costruiti li per essere esportati in altri paesi.

Tornando ad Opel Vivaro, questo esemplare è stato visto lungo la Persiaran Jengka a Subang Jaya. Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriveranno in proposito ulteriori novità da parte di Stellantis e se finalmente il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares chiarirà quelle che sono le sue intenzioni a proposito del recente acquisto di un nuovo stabilimento automobilistico in Malesia. Acquisto che in Asia sta suscitando non poche curiosità.

