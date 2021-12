Stellantis: rivoluzione concessionarie, converrà ai clienti?

Vi abbiamo scritto nei giorni scorsi che il gruppo Stellantis ha annunciato una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i rapporti con le sue concessionarie nel vecchio continente. Queste infatti saranno completamente trasformate diventando delle vere e proprie agenzie con pochissimi margini di manovra. In parole povere, le future concessionarie del gruppo guidato da Carlos Tavares diventeranno delle semplici agenzie di intermediazione tra clienti e case automobilistiche.

I clienti di Stellantis beneficeranno della rivoluzione delle concessionarie?

Questo comporterà una riduzione dei costi di magazzino per le concessionarie, dato che questi saranno in pratica tutti a carico di Stellantis ma anche una riduzione del guadagno sul singolo modello venduto in quanto verrà eliminata la negoziazione tra cliente e rivenditore, con quest’ultimo che avrà una semplice commissione su ogni auto venduta.

Questo sistema entrerà in vigore in Europa a partire dal 1° giugno 2023. Quello che tanti si stanno domandando in queste ore e se al di là di quello che cambierà per i concessionari vi saranno cambiamenti anche per i clienti.

Al di là delle rassicurazioni ricevute dai rivenditori che non dovrebbero subire danni da questo cambiamento, in definitiva ci si chiede se questa rivoluzione porterà benefici anche ai clienti dei marchi di Stellantis oppure no.

Il fatto di non poter più negoziare il prezzo ridurrà sicuramente le differenza tra concessionaria e concessionaria, cosa che invece avviene attualmente e che ovviamente causa fastidi a chi comprando ad esempio un’auto di Alfa Romeo e Fiat scopre successivamente che altrove avrebbe potuto pagare di meno per lo stesso modello.

Però non siamo così sicuri che il cambiamento porterà tutti questi benefici ai clienti di Stellantis. Dal gruppo automobilistico fanno sapere che la rivoluzione è fatta anche proprio per migliorare la situazione anche per i propri clienti ma ovviamente il fatto di non poter più negoziare e che i prezzi saranno gli stessi ovunque fa presagire nulla di buono per chi intende in futuro acquistare una nuova Lancia, Fiat Alfa Romeo o Jeep.

Concludiamo ricordando che comunque le concessionarie del gruppo continueranno a rimanere i luoghi preposti per la manutenzione e la riparazione dei veicoli di tutte le auto del gruppo Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: il gruppo automobilistico celebra anche quest’anno la Giornata internazionale delle persone con disabilità