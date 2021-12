Alfa Romeo: elettrico è bello

Alfa Romeo in futuro inevitabilmente sarà costretta ad elettrificare la sua gamma. Come ha fatto notare di recente l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, se in futuro si vorrà contare qualcosa nel settore automobilistico si dovrà per forza di cose abbracciare l’elettrificazione.

Per questo la casa automobilistica del Biscione a partire dal 2027 diventerà una casa di sole auto elettriche. Questo dovrebbe avvenire in maniera graduale. Nel senso che dal 2027 in alcuni mercati ci saranno solo auto elettriche in altri invece si potrebbero ancora trovare vetture con motori a combustione.

L’elettrico è inevitabile per Alfa Romeo ma Imparato promette che sarà bello

Probabilmente la rivoluzione di Alfa Romeo partirà dai paesi del Nord Europa che storicamente sono i più propensi ad abbracciare la nuova rivoluzione e poi successivamente toccherà tutto il resto del mondo.

Quello che Jean-Philippe Imparato ha però voluto ribadire a proposito di questo processo inevitabile e che lui e la sua azienda faranno tutto il possibile per rendere le future auto elettriche di Alfa Romeo delle vetture all’altezza della nomina e del fascino di questa casa automobilistica.

Insomma anche le future auto di Alfa Romeo rispetteranno il DNA e la storia del marchio. Inoltre l’elettrificazione non pregiudicherà le prestazioni e nemmeno il piacere di guida che da sempre caratterizza le auto dello storico marchio milanese.

A proposito delle alte prestazioni, Imparato ha pure rivelato che il Biscione sfrutterà i suoi rapporti con il mondo delle corse ed in particolare con quelli relativi alla Formula 1 e alla scuderia Sauber per lanciare nei prossimi anni auto sportive ad alte prestazioni.

Anche questa è la dimostrazione che nonostante i grossi cambiamenti a cui il marchio va incontro a causa del cambio di paradigma nel mondo dei motori, la sportività delle sue auto, il design unico e la sua tradizione non saranno intaccati.

A proposito della tradizione del Biscione, Imparato ha detto che la storia è una risorsa ma anche un bagaglio pesante per il marchio. Questo in quanto in fase di lancio di novità si sente sempre il peso dell’eredità sulle spalle. Quello che comunque la casa milanese non farà sarà di lanciare auto dallo stile retrò. Alfa Romeo ha sempre precorso i tempi e sarà così anche nel suo futuro. Ricordiamo infine che il primo modello elettrico al 100% della casa milanese arriverà nel 2024.

