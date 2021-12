Fiat Uno 2022: il restyling che non arriverà mai [Render]

La Fiat Uno è tra i modelli ancora proposti dalla casa automobilistica torinese nel mercato brasiliano per il model year 2021. Anche se il costruttore non lo ha confermato, la seconda generazione cesserà di essere prodotta il prossimo anno ed è proprio per questo che non avrà un MY 2022.

Nonostante ciò, è stato pubblicato in rete nelle scorse ore un interessante progetto digitale che ipotizza come sarebbe la Uno 2022 con alcuni spunti stilistici presi dal nuovo Fiorino svelato proprio la settimana scorsa.

Fiat Uno 2022: un designer brasiliano immagina il nuovo restyling della vettura

In particolare, il designer Du Oliveira ha ipotizzato il render la Fiat Uno 2022 con il frontale preso dal Fiorino 2022. Si tratta di un omaggio a una delle auto più importanti che il mercato brasiliano abbia mai avuto e che presto uscirà di scena dopo ben 37 anni di carriera. Se Fiat la volesse, però, il cambiamento non sarebbe così profondo.

Il nuovo restyling della vettura avrebbe un nuovo cofano motore e nuovi paraurti. Tuttavia, il nuovo paraurti sarebbe in tinta con la carrozzeria. Sulla parte frontale possiamo vedere una griglia caratterizzata dal logo Fiat posizionato al centro e la bandiera italiana presente accanto. La presa d’aria inferiore vanta elementi a nido d’ape mentre le luci ausiliarie sono evidenziate all’estremità. L’intero frontale sembra molto prominente.

L’abitacolo della Uno 2022 sarebbe caratterizzato da un sistema di infotainment più moderno. In termini di sicurezza, la nuova Fiat Uno potrebbe acquisire i controlli di stabilità e di trazione, degli airbag laterali (che non sono mai stati offerti) e alcuni sistemi avanzati di assistenza alla guida come la frenata di emergenza, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’avviso di cambio corsia.

Sempre secondo il designer, il nuovo restyling della vettura brasiliana potrebbe avere il motore turbo benzina T200 da 1 litro abbinato a un cambio manuale a 6 marce (lo stesso che equipaggiava Siena e Palio Weekend nei primi anni 2000).

A livello di prestazioni, tale propulsore riesce a sviluppare 125 CV di potenza a 5750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1700 g/min con benzina nel serbatoio. Con etanolo, invece, il powertrain dovrebbe sviluppare 130 CV a 5750 g/min e 200 Nm a 1700 g/min.