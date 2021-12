Fiat Tipo City Cross a 175 euro al mese con anticipo zero

Fino al 31 dicembre 2021 è disponibile in promozione la Fiat Tipo City Cross con motore 1.0 da 100 CV al prezzo di 16.500 euro anziché 18.500 euro (prezzo di listino di 22.000 euro) attraverso il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. In particolare, sono previsti anticipo zero, una durata contrattuale di 96 mesi, prime 12 rate mensili da 174,57 euro e successive 84 da 246,78 euro.

Da precisare che il canone mensile include le spese di incasso SEPA pari a 3,50 euro per ogni rata mentre il prezzo promozionale esclude IPT e contributo PFU. L’importo totale del credito è di 17.107,28 euro e include spese istruttoria di 325 euro, bolli di 16 euro, servizio marchiatura di 200 euro e Polizza Pneumatici di 66,28 euro.

Fiat Tipo City Cross: scopriamo tutti i dettagli sul finanziamento Contributo Prezzo

Gli interessi sono pari a 5381 euro, le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno mentre l’importo totale dovuto è di 22.848,28 euro. Il TAN fisso al 6,85% mentre il TAEG all’8,55%.

La Tipo City Cross oggetto della promozione nasconde sotto il cofano un motore benzina a tre cilindri in linea da 1 litro capace di sviluppare 100 CV di potenza a 5000 g/min e 190 Nm di coppia massima a 1500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 rapporti.

Fiat afferma che la vettura impiega 12,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 192 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,5 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 130 g/km.

Tutte le caratteristiche di serie offerte dall’allestimento base

La dotazione di serie prevista dalla Fiat Tipo City Cross include supporto Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, cruise control, servosterzo, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, barre al tetto in nero lucido, cerchi in lega Styled da 16”, correttore assetto fari, DRL a LED, kit riparazione pneumatici Fix & Go, luci diurne a LED, paraurti in tinta con la carrozzeria, fanali posteriori a LED, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e ripiegabili elettricamente, tergilunotto, monitoraggio della pressione degli pneumatici, poggiatesta anteriori e presa da 12V.

Presenti inoltre quadro strumenti digitale, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore sdoppiato, indicatore temperatura esterna, sedili in tessuto con doppia cucitura, volante in pelle regolabile in altezza e profondità e con comandi integrati, pomello del cambio in pelle, vari airbag, cintura di sicurezza con pretensionatori, poggiatesta posteriori, telecomando apertura/chiusura porte, sistema Start & Stop, ABS, controllo dinamico della stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita, sistema Uconnect con display touch HD da 7 pollici, Radio DAB e connettività Bluetooth.