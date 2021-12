Stellantis cambia importatore in Irlanda

Arrivano notizie importanti dall’Irlanda per il gruppo Stellantis. Gowan Group ha completato l’acquisizione di FCA Ireland, a seguito dell’approvazione dell’operazione da parte del Commissario per la concorrenza e la tutela dei consumatori.

Ciò significa che la società a conduzione familiare assumerà ora la responsabilità dell’importazione in Irlanda dei marchi Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Fiat Professional, tutti di proprietà di Stellantis.

Gowan Group diventa importatore ufficiale dei marchi di Stellantis in Irlanda

Questo cambiamento in Irlanda arriva a seguito della fusione delle case automobilistiche PSA e Fiat Chrysler Automobiles che come sappiamo è avvenuto all’inizio di quest’anno, che ha portato alla creazione di Stellantis.

Oltre a importare già i marchi Peugeot, Citroën, Opel e DS, Gowan Group importerà ora un totale di otto marchi Stellantis in Irlanda.

Gowan Group si assumerà la responsabilità di tutte le operazioni del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares in quel paese e gli attuali dipendenti si trasferiranno nella nuova società dato che il passaggio di consegne è stato finalmente completato.

Michael Dwan, CEO di Gowan Group a proposito di questa notizia ha dichiarato di essere assai felice che lui e la sua azienda d’ora in avanti saranno partner di Stellantis in Irlanda avendo a che fare con marchi importanti che hanno fatto la storia come Fiat, Alfa Romeo e Jeep.

L’amministratore delegato della società irlandese ha pure dichiarato di essere rimasto molto colpito dalla volontà di Stellantis di elettrificare la sua gamma e dalla qualità dei prodotti che la società gli sta mettendo a disposizione.

Infine il numero uno di Gowan Group si è pure impegnato ad aumentare la quota di mercato di tutti i marchi del gruppo in Irlanda e a migliorare il grado di soddisfazione dei suoi clienti.

Ricordiamo infine che Gowan Group è impegnato nella distribuzione di autoveicoli in Irlanda da 52 anni, importando veicoli Peugeot dal 1969 e veicoli Opel dal 2019.

Nell’aprile del 2021, questa società ha iniziato l’importazione e la vendita di veicoli Citroen altro marchio di proprietà di Stellantis in Irlanda, dopo aver importato veicoli Citroen in Irlanda tra il 1982 e il 2009.

Insomma altra novità importante per il gruppo automobilistico che spera così di migliorare ulteriormente la sua situazione in questo importante mercato.

