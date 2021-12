Marelli punta a diventare carbon neutral entro il 2030

Marelli ha annunciato nelle scorse ore che diventerà carbon neutral entro il 2030. Questo obiettivo sarà raggiunto grazie all’adozione di una nuova serie di misure per ridurre il consumo energetico, neutralizzare le emissioni residue e utilizzare solo energia rinnovabile.

Inoltre, questa nuova strategia a medio termine definisce un obiettivo ancora più ambizioso e delinea i piani specifici per poterla raggiungere. Marelli sostiene che queste azioni consentiranno di ridurre le emissioni di gas serra provenienti da fonti dirette appartenenti all’azienda o che essa controlla direttamente, assieme a quelle indirette generate da energia acquistata dalla rete utilizzata dalla società.

Marelli: il nuovo piano permetterà di ridurre le emissioni dirette e indirette

Dinesh Paliwal, presidente esecutivo di Marelli, sostiene che l’industria automobilistica ha un ruolo molto importante nella creazione di un mondo più pulito e green. Oltre a mettere a disposizione tecnologie che consentano la transizione verso la completa elettrificazione, questo importante investimento, per raggiungere la piena carbon neutrality, rappresenta una pietra miliare nella costruzione di una Marelli più forte e sostenibile.

Beda Bolzenius, presidente e CEO dell’azienda, ha invece affermato che questo è un primo passo per delineare dei piani ancora più concreti per ridurre le emissioni complessive di CO2 generate dalla società.

Il primo step sarà quello di definire misure e obiettivi ben chiari per eliminare le emissioni indirette. Dunque, il lavoro con fornitori e clienti sarà fondamentale per raggiungere questo scopo. Bolzenius afferma che Marelli ha molta strada da fare, ma gli investimenti annunciati nelle scorse ore rappresentano un importante passo in avanti.

L’azienda prevede di ridurre il consumo di energia

Come detto ad inizio articolo, Marelli raggiungerà questo obiettivo riducendo il consumo energetico e le relative emissioni tramite l’adozione del concetto energy efficiency Monozukuri introdotto negli ultimi anni che comprende una serie di strategie e attività mirate a ridurre il consumo di energia negli stabilimenti.

Ciò sarà possibile grazie all’introduzione di apparecchiature ad alta efficienza e a risparmio energetico e di attività di miglioramento come l’ottimizzazione delle linee operative negli stabilimenti Marelli.

Saranno poi adottate ulteriori azioni per minimizzare il consumo di energia nelle fabbriche della società, con un focus particolare sul miglioramento dell’uso efficiente delle utenze tramite l’utilizzo di nuove attrezzature e nuovi macchinari ancora più efficienti.

Un altro importante impegno di Marelli è quello di usare energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili o che sia neutralizzato tramite crediti di carbonio certificati. La società impiegherà nello specifico energia fotovoltaica ed eolica.

Questa sarà prodotta tramite sistemi locali oppure acquistata attraverso specifici contratti certificati. Infine, ogni emissione residua che non può essere gestita nell’ambito delle soluzioni delineate sarà neutralizzata con la partecipazione a progetti internazionali certificati.