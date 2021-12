Stellantis installerà degli e-center negli stabilimenti per i veicoli elettrici

Stellantis installerà negli stabilimenti di Betim (MG) e Goiana (PE) i cosiddetti e-center. Parliamo di strutture attraverso le quali l’azienda fornirà un servizio post-vendita a chi acquista i suoi veicoli elettrici.

Per ora, questi spazi esistono solo in due concessionarie Peugeot/Citroën presenti in Brasile, uno a San Paolo e l’altro a Rio de Janeiro, ma questo numero dovrebbe salire a 10 entro la fine del 2022.

Stellantis: a Betim e a Goiana verranno installati degli e-center per il servizio post-vendita

Secondo Felipe Daemon, direttore di Peugeot Sud America, questi spazi presenti nelle fabbriche servono come supporto per il servizio post-vendita per i veicoli elettrici presso le concessionarie e anche come area di formazione per altri che, un giorno, offriranno tale servizio.

Durante l’evento Electric Experience, tenutosi a Tuiuti (SP), il dirigente ha spiegato che ci sarà un servizio di concierge per i veicoli che necessitano di un qualche tipo di manutenzione. Il modello viene portato presso il rivenditore che a sua volta lo indirizza presso un vicino e-center.

Questi punti hanno dovuto subire delle modifiche strutturali, secondo Daemon, poiché la gestione del gruppo propulsore elettrico richiede strumenti specifici e l’utilizzo di un ambiente controllato.

Nelle ultime settimane abbiamo visto che Stellantis ha intensificato la sua offensiva di modelli elettrici in Brasile, con il lancio di Peugeot e-208 GT, Fiat 500 Elettrica, Peugeot e-Expert e Citroën e-Jumpy. Parliamo di veicoli importati dall’estero.

Il gruppo automobilistico intende raddoppiare la quota di mercato dei suoi brand (soprattutto quelli francesi) e la grande scommessa è creare una rete di concessionarie più completa, puntando al 3% nel 2022 – secondo il direttore dei Peugeot Sud America.

Perciò, Stellantis deve continuare con la pianificazione basata sui lanci per aumentare la quota di mercato sia di Peugeot che di Citroën. A tal proposito, Felipe Daemon ha affermato che sono allo studio nuovi modelli e uno dei prossimi lanci sarà il nuovo pick-up Peugeot Landtrek che recentemente è stato presentato in Sudafrica.