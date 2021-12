Fiat 1100 TV Desirée: all’asta un rarissimo esemplare del 1956

La Fiat 1100 TV Desirée è una vettura estremamente rara e ricca di fascino. Questa Fiat in edizione speciale dispone di una carrozzeria costruita da Vignale e disegnata da Giovanni Michelotti, famoso designer italiano che ha firmato numerose auto iconiche, tra cui la BMW 2002, la Ferrari 365 GTB/4, la Maserati 3500 GT, la Triumph Spitfire e molte altre ancora.

In occasione di un’asta che si terrà dall’1 all’8 dicembre 2021 negli Stati Uniti, RM Sotheby’s proporrà una esemplare del 1956 che dovrebbe essere venduto a un prezzo compreso fra 80.000 e 115.000 euro.

Fiat 1100 TV Desirée: RM Sotheby’s sta proponendo all’asta un rarissimo esemplare

La Fiat 1100 TV viene definita Desirée per le specifiche Turismo Veloce (TV). Sotto il cofano è presente un motore a quattro cilindri da 1.1 litro con carburatore Weber 36 DCL D3 capace di sviluppare 49 CV di potenza, circa 15 CV in più rispetto alla 1100 standard. La vettura attesa all’asta dispone di una carrozzeria dipinta di nero con interni di colore marrone chiaro e verde oliva.

Secondo quanto affermato da RM Sotheby’s, questa Fiat 1100 TV Desirée è stata originariamente consegnata nuova a Genova. Dopodiché è rimasta sotto la cura di un successivo proprietario per 60 anni dal 1958 al 2018 ed è sopravvissuta senza alcuna modifica. Infatti, l’auto viene proposta in condizioni praticamente originali.

Il quarto e più recente proprietario ha importato il veicolo negli Stati Uniti nell’agosto del 2019. Questa speciale 1100 TV Desirée ha partecipato anche al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2019 dove è apparsa nella classe Postwar Preservation come testimonianza delle sue condizioni ben conservate.

Oltre al libretto, la vettura è corredata dal Certificato d’Origine Fiat Classiche, dai bozzetti realizzati a matita da Michelotti, dalle targhe originali, dal manuale, dal kit attrezzi e da un raro libretto d’epoca contenente una serie di foto d’epoca.

Questa Fiat 1100 TV Desirée rappresenta una rara opportunità di possedere un pezzo di storia italiana ben documentato che può essere sfruttata nel prestigioso ed esclusivo rally di auto d’epoca Mille Miglia.