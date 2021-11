Alfa Romeo 4C Spider: all’asta un bellissimo esemplare in Giallo Prototipo

Dal 2014, Alfa Romeo ha deciso di ritornare nel mercato nordamericano dopo ben 19 anni di assenza lanciando l’Alfa Romeo 4C. La versione nordamericana si differenziava a livello estetico da quella europea per alcuni aspetti.

Ad esempio, i proiettori anteriori erano carenati, perdendo la struttura interna e il materiale composito con luci a LED indipendenti in favore di un sistema di illuminazione più tradizionale con calotta trasparente. Proprio come in Europa, i primi 500 esemplari della 4C sono stati distribuiti con un equipaggiamento speciale e un prezzo maggiorato.

Alfa Romeo 4C Spider: un esemplare del 2016 è in cerca di una nuova casa

Detto ciò, Bring A Trailer sta proponendo all’asta una bellissima Alfa Romeo 4C Spider del 2016 che ha percorso appena 381 km da nuova. Come testimoniano le varie foto allegate all’articolo, la vettura si presenta in condizioni davvero impeccabili. Al momento della pubblicazione dell’articolo, la 4C Spider ha raggiunto la somma di 51.000 dollari (45.214 euro), ma mancano ancora quattro giorni al termine dell’asta online.

Esternamente, questo esemplare è rifinito in Giallo Prototipo mentre all’interno troviamo un rivestimento nero. Sotto il cofano c’è un motore turbo a quattro cilindri linea da 1.7 litri da 237 CV e 258 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio a doppia frizione a 6 rapporti e alla trazione posteriore.

L’equipaggiamento di serie include sospensioni sportive, controllo della trazione, Spider Convenience Group, finiture interne in fibra di carbonio, fari bi-xenon, sensori di parcheggio posteriori, cerchi Dark Fan Spoke da 18” e 19”, pneumatici Pirelli P Zero 205/40 all’anteriore e 235/35 al posteriore e un doppio terminale di scarico sportivo. Non manca un impianto frenante con pinza freno gialle e dischi forati e ventilati.

Secondo quanto dichiarato da Bring A Trailer, quest’Alfa Romeo 4C Spider è stata venduta nuova nel New Jersey e acquistata dalla concessionaria all’inizio del 2021. Adesso, si trova nel Tennessee e viene proposta con un copriauto, due portachiavi e un rapporto di manutenzione completo.

Ecco le caratteristiche proposte di serie

La 4C Spider dispone di una vasca in fibra di carbonio con telai ausiliari anteriore e posteriore in alluminio. La carrozzeria di questo esemplare del 2016 dispone di una pellicola protettiva opzionale sulla fascia anteriore. Il tettuccio è rimovibile mentre i bordi del parabrezza e le calotte degli specchietti retrovisori esterni sono in fibra di carbonio.

L’abitacolo è costituito da sedili avvolgenti regolabili manualmente e rivestiti in pelle nera con inserti in microfibra e cuciture gialle a contrasto assieme a una serie di finiture interne in fibra di carbonio presenti su soglie sottoporta, cornice del quadro strumenti e del cambio e rivestimento delle bocchette dell’aria.

Gli optional aggiuntivi presenti su questa Alfa Romeo 4C Spider includono aria condizionata, sistema di assistenza alla partenza in salita, alzacristalli elettrici, cruise control, sensori di parcheggio posteriori e impianto audio premium Alpine. Un volante con fondo piatto incornicia il quadro strumenti digitali con lettura centrale del tachimetro, contagiri a 7000 g/min e contachilometri digitale che indica 237 miglia.