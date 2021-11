Fiat: quale potrebbe essere l’asso nella manica?

Nei prossimi anni Fiat lancerà numerosi nuovi modelli. Vi abbiamo scritto di almeno due nuovi modelli nel segmento B e di almeno un nuovo modello nei segmenti C e D. Si parla di una nuova Fiat Panda e del possibile ritorno di Punto, tutte notizie che comunque devono ancora essere confermate ufficialmente dal gruppo Stellantis.

Quale sarà l’asso nella manica di Fiat?

Si parla anche di almeno un paio di SUV che si andranno ad affiancare a Fiat 500X nella gamma del produttore, con quest’ultima che aumenterà leggermente di dimensioni. Ma i soliti bene informati pensano che ci sia anche dell’altro nel futuro di Fiat che per il momento non viene ancora rivelato.

Insomma la principale casa automobilistica italiana avrebbe anche un altro asso nella manica, una sorpresa che potrebbe essere annunciata da Stellantis quando il gruppo automobilistico annuncerà finalmente il suo primo piano industriale. Al momento non è chiaro di cosa si possa trattare ma sicuramente non è una delle auto che vi abbiamo prima elencato.

Ricordiamo che nelle intenzioni di Stellantis, la casa di Torino dovrebbe essere protagonista sia in Europa che in America Latina. Se in Sud America in effetti già oggi le cose girano molto bene per il marchio italiano, altrettanto non si può dire in Europa, dove le cose vanno discretamente ma alcuni buchi in segmenti strategici ovviamente pesano sulle vendite totali.

Una volta che Fiat avrà riempito i suoi vuoti e lanciato nuovi modelli nei segmenti giusti ecco che allora le cose anche nel nostro continente dovrebbero iniziare a diventare estremamente interessanti per la principale casa automobilistica italiana. Seguiremo con attenzione quelle che saranno le evoluzioni del marchio e cercheremo di capire come si evolveranno le cose in futuro.

