Stellantis festeggia un incredibile traguardo

Incredibile traguardo per il gruppo Stellantis. L’azienda di Carlos Tavares nella serata di ieri ha infatti festeggiato la produzione della vettura numero 4 milioni presso il suo stabilimento di Trnava in Slovacchia.

Questo dato fa riflettere molto su quanto sia importante questa fabbrica per il gruppo automobilistico. Nata 15 anni ed ereditata dal gruppo PSA, il sito produttivo ha visto crescere la sua produzione anno dopo anno grazie ai modelli che prima PSA e poi Stellantis hanno deciso di realizzare in questa fabbrica.

Stellantis festeggia 4 milioni di auto prodotte a Trnava

Secondo il portavoce del gruppo Petr Švec, la vettura numero 4 milioni prodotta a Trnava è una Peugeot e-208 GT completamente elettrica nel colore Blue Vertigo. Ricordiamo che Stellantis ha iniziato la produzione in serie presso lo stabilimento di Trnava l’1 giugno 2006.

La prima auto prodotta a Trnava è stata una Peugeot 207. A questa poi sono state affiancate Citroën C3 Picasso, la prima generazione della Peugeot 208 e della Citroën C3 e la seconda generazione della Peugeot 208.

Questi ultimi 3 modelli sono ancora in produzione nella fabbrica. Essi hanno ottenuto nel corso della loro carriera numerosi riconoscimenti che hanno valorizzato ulteriormente il lavoro svolto dalla fabbrica nella loro produzione. Francia, Italia, Gran Bretagna, Spagna e Germania sono i paesi in cui le auto prodotte a Trnava sono state maggiormente esportate. Ma dal sito produttivo ci tengono a precisare che le auto prodotte li sono arrivate praticamente in ogni angolo del mondo.

In questi primi 15 anni di produzione e con 4 milioni di auto realizzate da Trnava, Stellantis fa sapere che la maggior parte delle vetture prodotte erano di colore grigio o bianco. Nei prossimi mesi, a proposito di questo stabilimento, il gruppo Stellantis dovrebbe svelare quello che accadrà in futuro. Infatti a questa fabbrica saranno assegnati importanti progetti e il tutto dovrebbe concretizzarsi già a partire dal prossimo anno.

