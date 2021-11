Stellantis: grandi numeri a Vigo nonostante tutto

Il gruppo Stellantis ha indicato che nel suo stabilimento di Vigo quest’anno prevede di raggiungere le 500 mila unità prodotte. Si tratta di un ottimo risultato se si considera che il 2021 è stato un anno funestato da molti problemi ed in primis dalla mancanza di semiconduttori. Ed infatti in Spagna comunque la produzione di auto del gruppo automobilistico di Carlos Tavares cala del 38 per cento rispetto al 2020.

Stellantis: buone notizie da Vigo regge la produzione

Fonti sindacali interne allo stabilimento di Stellantis Vigo indicano che è molto probabile che i livelli si avvicinino al livello di 500 mila unità, anche se tutto dipenderà dall’evoluzione dell’offerta di semiconduttori nelle prossime settimane.

In ogni caso rimane lontano il record che lo stabilimento ha raggiunto quando ha prodotto ben 600 mila unità in un solo anno. Ma ovviamente in una tale situazione era praticamente impossibile poter sperare di battere quel risultato che fino a quando la crisi dei semiconduttori non verrà sorpassata non potrà nemmeno essere avvicinato.

Già nel 2020 lo stabilimento di Stellantis non aveva potuto raggiungere quel risultato a causa della pandemia di coronavirus che aveva portato alla chiusura della fabbrica per circa 2 mesi. Quest’anno gli stop alla produzione sono stati simili a quelli del 2020 ma non per la pandemia bensì a causa della crisi dei microchip.

Anche così, la fabbrica di Vigo è stata leader in Spagna oltre ad essere l’unico sito produttivo automobilistico che ha visto crescere la sua produzione del 22 per cento rispetto al 2019. Ricordiamo infine che il record storico è stato registrato nel 2007 quando dalla fabbrica uscirono quasi 600 mila auto. Vedremo se nel 2022 Stellantis risolverà definitivamente i suoi problemi e se Vigo potrà tornare a raggiungere questi livelli e perchè no anche a superarli.

Ti potrebbe interessare: Stellantis supera Volkswagen: evento fortuito o diventerà la regola?