Leasys vince due importanti premi ai Mission Fleet Awards 2021

Leasys, brand di Stellantis e controllata di FCA Bank, ha conquistato nelle scorse ore un doppio premio: è stata eletta Miglior società di autonoleggio durante la serata di gala Mission Fleet Awards 2021 svoltasi lunedì a Milano.

La giuria ha premiato Leasys anche con il Miglior servizio di Smart mobility: car sharing e car pooling, assegnato a LeasysGO!, il car sharing elettrico dedicato alla nuova Fiat 500 Elettrica. L’evento, organizzato dalla casa editrice Newsteca, rappresenta uno dei più prestigiosi appuntamenti dedicati al mondo delle flotte aziendali, un momento di incontro per i più importanti operatori del settore automobilistico e i migliori fleet manager.

Leasys: il brand di Stellantis ha vinto due importanti premi grazie ai servizi offerti

Parola d’ordine per l’edizione 2021 è stata l’innovazione. Anche alla luce dei profondi cambiamenti che hanno caratterizzato quest’anno, gli elementi distintivi tra i candidati sono stati la ricerca e l’implementazione delle soluzioni più lungimiranti.

I due premi ricevuti da Leasys costituiscono un’ulteriore conferma non solo della posizione di leadership raggiunta dall’azienda, ma anche dalla capacità di farsi interprete e anticipatrice dei futuri sviluppi della mobilità, grazie a un’offerta flessibile di soluzioni “da un minuto a una vita intera”, in grado di intercettare le più diverse esigenze degli utenti: dal noleggio a lungo termine al breve e medio termine, dall’abbonamento all’auto al car sharing.

L’ultima novità introdotta dal marchio di Stellantis prende il nome di Be Free Evo. Si tratta del primo abbonamento a lungo termine valido fino a 24 mesi, ma gestito con la flessibilità di un noleggio a breve termine. La nuova soluzione è completamente digitale, non prevede alcun anticipo ed è facilmente accessibile.

Per sottoscrivere Be Free Evo è necessario avere solo una carta di credito con cui effettuare il pagamento del canone mensile fisso. La nuova soluzione è dedicata a privati, liberi professionisti e aziende e consente di scegliere di guidare un’auto (anche ibrida plug-in o elettrica) e mettersi alla guida dopo 48 ore, con in più la possibilità di restituirla già dopo il primo mese senza pagare alcuna penale.

Per ora sono disponibili cinque modelli: nuova Fiat 500 Elettrica, Opel Corsa-e, Jeep Compass 4xe, Opel Corsa e Fiat 500X. Il canone mensile di Be Free Evo, della durata massima di due anni, comprende i primi 1500 km di percorrenza, a cui è possibile aggiungerne altri 1500 optando per la versione Plus.