Stellantis: prodotta a Sochaux prima auto su nuova linea

A Sochaux ha debuttato oggi la nuova catena di montaggio che entrerà a regime a partire dal prossimo mese di gennaio. Il primo veicolo di prova è stato prodotto questa mattina nello stabilimento di Stellantis. Ciò è avvenuto in attesa dell’arrivo del ministro del Lavoro Elisabeth Borne che farà visita al sito produttivo del gruppo automobilistico nei prossimi giorni.

Stellantis: a Sochaux prodotta la prima Peugeot 3008 sulla nuova linea di produzione

La produzione del primo modello di prova nella nuova catena di montaggio dello stabilimento Stellantis di Sochaux è avvenuta in anticipo sui tempi previsti. Inizialmente infatti era stato comunicato dal gruppo automobilistico che ciò sarebbe avvenuto il prossimo 13 dicembre. Come abbiamo detto poc’anzi, il primo veicolo “test” della nuova linea di produzione “Sochaux 2022” lascerà oggi la fabbrica.

L’uscita di questo primo veicolo non significa che la linea di produzione sia funzionante. L’avvio è previsto per gennaio 2022, e “ci vorranno diverse settimane per passare dal vecchio sistema al nuovo” specifica Eric Peultier, rappresentante Force Ouvrière presso Stellantis Sochaux, ” Non sarà fatto in un attimo. Il passaggio avverrà gradualmente. Non potremo ripartire così, il vecchio sistema funzionerà ancora per un po’. Almeno per due o tre mesi”, ha aggiunto.

“Sochaux 2022” è stata pensata e progettata per diventare l’unica linea di montaggio per i SUV del marchio automobilistico del Leone Peugeot 3008 e 5008 prodotti in questa fabbrica. Il nuovo sistema dovrebbe velocizzare le operazioni e garantire una maggiore efficienza allo stabilimento che punta ad aumentare la sua capacità produttiva una volta che la crisi dei semiconduttori sarà definitivamente messa alle spalle.

Secondo quanto dichiarato dai responsabili dello stabilimento di Stellantis, la prima auto di produzione dovrebbe lasciare lo stabilimento di Sochaux alla fine di gennaio 2022 e la prima squadra entrerà a lavoro in maniera piena solo a partire dal prossimo mese di febbraio.

Grazie a questa nuova linea i sindacati avevano chiesto nuove assunzioni o comunque la conferma di alcune centinaia di precari che lavorano nella fabbrica. Al momento però sembra che Stellantis abbia altre idee. Anche perchè si passerà da due ad una sola linea di produzione e dunque non sarà necessario avere ulteriore personale. In ogni caso la direzione dello stabilimento ha promesso che qualche precario verrà sicuramente confermato. Staremo a vedere quello che accadrà.

Ti potrebbe interessare: Stellantis tra le poche a soddisfare gli obiettivi sulle emissioni