Alfa Romeo Giulia GTAm arriva a 250 km/h senza difficoltà [Video]

Nel corso degli anni, Alfa Romeo ha portato sul mercato alcune delle berline più performanti del segmento. L’ultima è l’Alfa Romeo Giulia GTAm che porta la versione Quadrifoglio a un livello successivo e in pochi esemplari. Assieme alla GTA (Gran Turismo Alleggerita), parliamo di versioni più leggere e performanti della già potente berlina.

La variante modificata non dispone neanche di sedili posteriori, oltre all’aggiunta di cinture e finestrini in lexan. Rispetto alla Giulia Quadrifoglio, il motore V6 biturbo da 2.9 litri adesso è in grado di sviluppare 540 CV di potenza anziché 510, quindi 30 CV in più.

Alfa Romeo Giulia GTAm: un test di accelerazione ci svela le prestazioni in accelerazione della berlina

Il Biscione ha realizzato appena 500 esemplari di entrambe le vetture, quindi sono poche le persone che hanno avuto la possibilità di provarla per confermare le prestazioni dichiarate dal brand. In fondo all’articolo trovate un video pubblicato su YouTube dal canale francese Motorsport Magazine che è riuscito a mettere alla prova una Giulia GTAm verde.

Ci sono alcune cose da prendere in considerazione. Innanzitutto, la prova è stata effettuata in una giornata piuttosto uggiosa e il fondo stradale potrebbe essere un po’ freddo. In secondo luogo, le ruote di questa Giulia GTAm hanno rotolato a 90 km/h, impattando di pochi decimi di secondo sui test totali.

Nonostante il rotolamento e le condizioni, l’Alfa Romeo Giulia GTAm ha impiegato meno di 4 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. È riuscito a raggiungere i 200 km/h in meno di 12 secondi e ha superato i 250 km/h in circa 20 secondi. Parliamo di numeri paragonabili a quelli della BMW M3 Competition con trazione posteriore.

Se le condizioni lo avessero permesso, sicuramente la Gran Turismo Alleggerita modificata sarebbe potuta andare leggermente più veloce, eguagliando i 3,6 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h dichiarati dallo storico marchio di Arese.

Non ci resta che lasciarvi con l’anteprima del video per scoprire più informazioni sul test effettuato sulla berlina ad alte prestazioni e soprattutto ascoltare il sound prodotto dal motore di origine Ferrari.