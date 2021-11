Peugeot, Citroen e DS: le novità per il 2022

Peugeot, Citroen e DS saranno particolarmente attive nel 2022. Il gruppo Stellantis ha infatti in serbo numerose novità per le sue tre case automobilistiche francesi. Per quanto riguarda Peugeot, segnaliamo che la casa automobilistica del Leone sta preparando una sorpresa piuttosto importante.

Ci riferiamo alla nuova Peugeot 308 Cross, versione crossover del celebre modello, che a quanto pare arriverà sul mercato nel corso delle prossime estate. Questo modello è destinato a diventare in breve tempo uno dei più venduti tra quelli presenti nella gamma di 308.

Ecco le principali novità che vedremo nel 2022 per Peugeot, Citroen e DS Automobiles

Questa sarà indubbiamente la novità più importante per Peugeot il prossimo anno. Questo modello di cui alcuni render nei giorni scorsi hanno provato ad ipotizzare l’aspetto, sarà più alta da terra rispetto alla 308 berlina e avrà alcune caratteristiche tipiche dei crossover. Inoltre si dice che essa sarà un SUV coupè per sfidare ad armi pari vetture del calibro di Renault Arkana che tanto bene sta facendo.

Per quanto riguarda il marchio Citroen, il 2022 sarà l’anno della C5 X. La vettura è stata già presentata ma il suo arrivo in Europa avverrà agli inizi del prossimo anno. Questo anche perchè l’auto viene prodotta in Cina a Chengdu. La vettura è chiamata al difficile compito di sostituire le vecchie C5 e C6 nella gamma della casa automobilistica francese di Stellantis.

Infine per quanto riguarda DS Automobiles, non sono previsti nuovi modelli ma una novità importante per la DS 9. La berlina di grandi dimensioni presentata nel 2020 e lanciata nel 2021 per il momento fatica ad affermarsi. L’auto però il prossimo anno riceverà un nuovo motore e 4 ruote motrici per una potenza complessiva 360 ​​CV.

Si tratterà dello stesso propulsore offerto con la Peugeot 508 PSE. Per quanto riguarda invece la gamma dei SUV, nessuna novità è prevista per il prossimo anno nonostante alcuni dei suoi modelli siano presenti sul mercato da circa 5 anni. Il riferimento va ovviamente alla DS 7.

