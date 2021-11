Fiat Fastback 2022: ecco come potrebbe essere [Render]

Dopo aver lanciato il Pulse, che si preannuncia essere tra le 10 auto più vendute in Brasile, Fiat sta preparando la risposta diretta al Volkswagen Nivus, quindi un secondo SUV da lanciare nel mercato, visto che parliamo di un segmento in continua espansione.

Il veicolo in questione è conosciuto internamente come Progetto 376 e promette di unire lo stile da coupé con le caratteristiche di uno Sport Utility Vehicle, formando così un crossover compatto.

Fiat Fastback 2022: un progetto digitale ipotizza il suo aspetto finale

Il nuovo modello dovrebbe sorgere partendo dal concept Fiat Fastback presentato alcuni anni fa proprio in Brasile. L’obiettivo di questo veicolo è quello di supportare il nuovo Pulse, espandendo il bagagliaio del SUV compatto ed elegante.

Fino ad ora abbiamo visto soltanto prototipi completamente camuffati del Progetto 376, ma un renderista ha realizzato un progetto digitale che immagino il nuovo SUV coupé come una sorta di estensione del Pulse con una carrozzeria naturalmente più lunga e dei montanti C larghi e ben ancorati.

Alla fine, il nuovo Fiat Fastback potrebbe avere un design molto utilizzato su alcuni modelli Fiat degli anni ‘70, esaltando così l’estetica della parte posteriore. Nel rendering possiamo vedere una fascia nera che scompare sopra i montanti C, rendendo così più prominente la parte superiore del cofano quando si guarda da dietro l’auto. Ci aspettiamo anche nuovi fari a LED e modifiche al paraurti.

Dovrebbe sorgere sulla stessa piattaforma del Pulse

Il Progetto 376 di Fiat dovrebbe sorgere sulla piattaforma Modular Architecture (MLA) e dovrebbe mantenere il passo di 2,53 metri del Pulse. La sua lunghezza dovrebbe essere compresa tra 4,26 e 4,36 metri.

Oltre ad avere un tetto leggermente più basso, nel tipico stile da coupé, la versione di produzione del Fiat Fastback dovrebbe nascondere sotto il cofano il motore GSE Turbo da 1 litro con potenza fino a 130 CV cambio automatico CVT di serie.

Atteso anche il propulsore turbo benzina T270 da 1.3 litri che sul nuovo Toro e sulla Jeep Compass 2022 riesce a sviluppare 180 CV con alimentazione tramite benzina e 185 CV con etanolo mentre la coppia massima è di 270 Nm.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il debutto ufficiale del nuovo SUV è previsto dopo il Carnevale 2022 in Brasile.