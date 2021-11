Stellantis ospiterà il Software Day 2021

Una novità importante è stata annunciata solo pochi minuti fa dal gruppo Stellantis. L’azienda automobilistica nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel gennaio del 2021 infatti ha annunciato oggi che ospiterà il Software Day 2021 martedì 7 dicembre 2021 alle 16:00 CET.

Stellantis: il 7 dicembre il gruppo ospiterà il Software Day 2021

In occasione di questo evento, è stato anche specificato che Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, condividerà la strategia software della sua azienda per una mobilità completamente connessa, pulita, sicura, personalizzata e conveniente che si adatta perfettamente alla vita dei clienti dei 14 iconici marchi che fanno parte del conglomerato.

I dettagli per accedere all’evento sono disponibili nella sezione Investitori del sito web del gruppo automobilistico all’indirizzo www.stellantis.com. Inoltre l’azienda ha pure comunicato che un replay registrato dell’evento sarà accessibile nella sezione Investitori del sito Web aziendale di Stellantis subito dopo l’evento, come del resto ormai è consuetudine.

Vedremo dunque quali novità emergeranno nel corso di questo evento a proposito del futuro del produttore automobilistico, che indubbiamente sta vivendo cambiamenti importanti in questa fase della sua storia.

Questi cambiamenti in parte sono dettati dalle trasformazioni che l’intero settore automobilistico sta vivendo in questa fase storica, ma in parte derivano dalla nuova organizzazione che la società sta cercando di darsi a seguito della fusione a cui è stata sottoposta e che ancora deve essere completata a livello globale.

Una fusione che richiede la piena e completa armonizzazione delle due strutture che in precedenza appartenevano a Fiat Chrysler Automobiles e a PSA.

Stellantis ha già detto di puntare forte sulle nuove tecnologie e quindi questa del Software Day del prossimo 7 dicembre sarà sicuramente l’occasione giusta per entrare più nel dettaglio di queste che saranno le principali novità tecnologiche per i marchi del gruppo.

