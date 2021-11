Ram 1500 tra le migliori auto per il quarto anno di fila

Importante riconoscimento per Ram 1500. Il pickup della casa americana che fa parte del gruppo Stellantis per il quarto anno consecutivo entra nella lista stilata da Car and Drive tra le 10 auto migliori del 2022. Car and Driver valuta ogni concorrente rispetto ai suoi diretti rivali e questo avviene utilizzando una scala di 100 punti.

Ram 1500 è stato inserito per il quarto anno di fila da Car and Driver tra le migliori 10 auto

Il punteggio viene determinato in base a come il veicolo soddisfa lo scopo per il quale è stato utilizzato. I veicoli vengono giudicati in base al loro valore, a come raggiungono questi obiettivi per i quali vengono messi alla prove. Infine anche il piacere di guida viene tenuto in considerazione da chi è chiamato a giudicare questi veicoli.

Sharon Silke Carty responsabile di Car and Driver ha detto che l’inserimento in questa lista di Ram 1500 è dovuto principalmente al fatto che questo pickup è molto piacevole da guidare e anche estremamente silenzioso nonostante le dimensioni.

Inoltre, un’altra cosa che ha fatto la differenza è che il veicolo è dotato di una gamma molto ampia che lo rende perfetto per un gran numero di utilizzi ampliando così la platea di coloro che possono essere interessati ad acquistarne uno.

Mike Koval Jr. , CEO del marchio Ram si è detto onorato di questo riconoscimento per il pickup Ram 1500, sottolineando il fatto che ciò dimostra come Ram Truck sia impegnata a fornire ai suoi clienti veicoli che siano sempre al top sia per quanto riguarda la tecnologia che per il piacere di guida.

Non è un caso che in Nord America questo modello sia uno dei più venduti in assoluto nel suo segmento di mercato per la gioia di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Ram 1500 TRX sfreccia sul circuito del Nurburgring [Video]