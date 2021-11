Fiat 500L: chi prenderà il suo posto in Serbia?

Da tanti anni Fiat 500L è l’unico modello che viene prodotto presso lo stabilimento di Kragujevac in Serbia. In passato ci sono state molte speculazioni sul futuro di questo stabilimento in cui lavorano parecchie centinaia di persone. La domanda che in molti si fanno e cosa accadrà quando la produzione della monovolume di Fiat si interromperà in maniera definitiva. Il modello è presente sul mercato da molti anni, la gamma è ormai ridotta all’osso e le vendite ovviamente diminuiscono mese dopo mese.

Fiat 500L: chi sarà la sua sostituta a Kragujevac?

In parole povere Fiat 500L sembra avere i mesi contati. La grande domanda che tutti si fanno è dunque cosa ne sarà di questa fabbrica. Negli scorsi mesi il gruppo Stellantis attraverso alcuni suoi portavoce ha detto che in futuro ci sarà ancora spazio per questo sito produttivo. In parole povere non ci dovrebbe essere nessuna smobilitazione da parte di Stellantis in questo paese.

Dunque questo significa che qualche nuovo modello per forza di cose dovrà essere annunciato nei prossimi mesi. Per Kragujevac un momento importante dovrebbe essere quello in cui Stellantis annuncerà il nuovo piano industriale per i prossimi anni. A quel punto infatti è probabile che stabilimento per stabilimento verranno annunciate le future novità.

In passato si era detto che Kragujevac avrebbe potuto accogliere altre auto di Fiat. Qualcuno ipotizzava la Fiat 500 Giardiniera, altri parlavano di un nuovo SUV. Al momento però non si può escludere che alla fine la fabbrica venga utilizzata per la produzione di auto di altri marchi appartenenti al gruppo Stellantis.

Nel frattempo alcune centinaia di dipendenti della fabbrica sono stati temporaneamente spostati a Trnava in Slovacchia in attesa di tempi migliori per la fabbrica che all’epoca Fiat Chrysler Serbia aveva preso come accordo con il governo del paese per garantire molti posti di lavoro. Vedremo dunque come si evolverà la situazione e quali saranno le novità che prossimamente arriveranno a proposito del futuro di questo stabilimento che fa parte di Stellantis e in cui attualmente continua la produzione di Fiat 500L.