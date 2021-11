Stellantis ha problemi coi vicini anche a Vigo

Vi abbiamo scritto con diversi nostri articoli dei problemi che il gruppo Stellantis deve affrontare a Detroit in seguito alle proteste degli abitanti della città che vivono nei pressi dello stabilimento che il gruppo automobilistico ha nella periferia della metropoli americana.

Cattivi odori che arrivano dalla sala verniciatura della struttura stanno rendendo un vero e proprio inferno la vita degli abitanti di quel quartiere. Adesso Stellantis ha promesso di risolvere il problema grazie ad una task force che sta cercando di capire come eliminare questo sgradevole inconveniente causato dalla nuova fabbrica del gruppo automobilistico di Carlos Tavares.

I vicini di Stellantis Vigo lamentano rumori molesti e cattivi odori

Ma nelle scorse ore abbiamo saputo che problemi simili Stellantis li ha anche in Europa. In Spagna infatti nei pressi dell’area in cui sorge lo stabilimento di Vigo i vicini del sito produttivo lamentano problemi simili. Odori sgradevoli, rumori industriali nel cuore della notte e particelle di vernice sospese nell’ambiente sono solo alcuni degli inconvenienti lamentati dagli abitanti della zona. Tra l’altro in questo caso, a differenza di Detroit, non si tratterebbe di un caso sorto di recente ma di un problema che va avanti da circa 18 anni.

Nel 2006, gli abitanti della zona hanno inviato una lettera al Dipartimento della Salute chiedendo di intervenire per far cessare rumori e cattivi odori dello stabilimento Stellantis di Vigo ma queste richieste sono rimaste senza risposta. Tra l’altro gli accusatori dicono anche che in quella zona l’incidenza di tumori sarebbe più alta che nel resto della Spagna anche se a proposito di ciò mancano conferme ufficiali in quanto sarebbe necessaria pagare un’indagine per certificare ciò che però a quanto pare è troppo costosa per le tasche dei poveri vicini di Stellantis. Nessuna risposta ufficiale è arrivata dalle autorità.

Adesso al danno si aggiunge anche la beffa. Infatti il comune ha deciso di espropriare le abitazioni della gran parte di questa gente per poter ampliare gli insediamenti industriali. Questi ovviamente non ci stanno e giurano che lotteranno con tutti i loro mezzi per evitare queste espropriazioni e anche per far si che cattivi odori e rumori molesti cessino una volta per tutte. Insomma una bella gatta da pelare per il gruppo Stellantis che dopo Detroit deve fare i conti anche con il “caso di Vigo”.