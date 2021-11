Stellantis: prima novità contro i cattivi odori a Detroit

Il gruppo Stellantis lunedì ha lanciato la sua hotline comunitaria per i vicini del suo nuovo stabilimento Jeep a Detroit per segnalare gli odori dopo che lo stato del Michigan ha emesso violazioni contro il sito. Secondo la società, i residenti possono chiamare il numero verde al numero 833-310-2313 per rispondere immediatamente alle preoccupazioni presso lo stabilimento di assemblaggio di Mack, che produce il SUV Jeep Grand Cherokee L a tre file.

Gli operatori risponderanno alle chiamate dalle 8:00 alle 18:00 nei giorni feriali. In caso contrario, le chiamate andranno a un sistema di posta vocale, che invierà automaticamente un’e-mail che informa che è stato lasciato un messaggio.

La casa automobilistica guidata dal CEO Carlos Tavares chiede ai residenti di fornire informazioni su quando hanno annusato il cattivo odore, di che tipo di odore si trattava, l’indirizzo o le strade trasversali in cui si trovavano, quanto tempo è durato, se andava e veniva, se hanno notato attività sul sito e quali erano le condizioni del tempo.

Il piano per stabilire la hotline faceva parte della risposta di Stellantis a un’iniziale violazione degli odori a settembre. Gli ispettori della Divisione per la qualità dell’aria del Dipartimento dell’Ambiente, dei Grandi Laghi e dell’Energia dello stato hanno osservato odori “moderati” e “da moderati a forti” provenienti dall’impianto in più occasioni dopo che i residenti si erano lamentati.

La divisione ha emesso una seconda violazione il mese scorso dopo che un’ispezione ha rilevato che le emissioni di un nuovo reparto di verniciatura non venivano convogliate a un ossidante termico rigenerativo che distrugge sostanze chimiche potenzialmente dannose dall’aria. Il gruppo Stellantis ha tempo fino al 10 novembre per rispondere. Vedremo se così il problema sarà risolto.

