Citroen scatenata: ecco dove vuole raddoppiare le vendite

Nei giorni scorsi vi abbiamo detto che il gruppo Stellantis ha grandi aspettative nei confronti del suo marchio Citroen. La casa automobilistica francese ha confermato l’intenzione di aumentare di molto le sue quote di mercato in Brasile.

Nelle scorse ore però nuove importanti notizie sono giunte a proposito della casa automobilistica transalpina. Infatti il piano “Citroën 4 All” che è stato presentato nei giorni scorsi ha messo in evidenza che l’espansione del brand di Stellantis non avverrà solo in Brasile ma un po’ in tutto il Sud America.

Citroen vuole raddoppiare le sue vendite in Argentina nel giro di qualche anno

Una cosa che in particolare ha fatto molto scalpore in America Latina è l’ambizione di Citroen di raddoppiare letteralmente le sue vendite in Argentina. Il mercato auto argentino è il secondo più importante di tutto il continente dietro soltanto a quello brasiliano, dunque le intenzioni della casa francese sono più piuttosto ambiziose.

Al momento il marchio dispone in Argentina di una quota di mercato intorno al 4 per cento. L’obiettivo dichiarato è quello di portare questa quota nel giro di qualche anno a raddoppiare. Cioè esattamente si punta a raggiungere l’8 per cento.

Ricordiamo che Citroen in Argentina produce la berlina C4 e il furgone Berlingo. Inoltre è stato annunciato che presumibilmente dal prossimo anno inizierà la commercializzazione dell’E-Jumpy. Infatti la casa transalpina ha intenzione di iniziare a vendere in America Latina ed in particolare in Brasile e Argentina anche le sue auto elettriche.

Anche questo dovrebbe contribuire all’espansione delle vendite del marchio raggiungendo clienti che fino a questo momento sono rimasti lontani dalla società transalpina.

Ricordiamo infine che un modello sui cui Citroen punta fortissimo per incrementare le sue vendite in Argentina è il crossover compatto Citroen C3 che è stato di recente presentato in Brasile e che l’anno prossimo dovrebbe arrivare anche in Argentina.

Questo modello si candida a diventare in poco tempo uno dei modelli più venduti in assoluto nel mercato auto argentino avendo tutte le caratteristiche per poter sfondare in quel paese.

Questo grazie ad un prezzo conveniente, ad una gamma piuttosto vasta che dovrebbe consentire ai francesi di attirare varie tipologie di clienti. Ovviamente non guasta il fatto che il B-SUV si va a collocare in un segmento di mercato che anche in Argentina come nel resto del mondo va ormai per la maggiore.