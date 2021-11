Carlos Sainz: sarà suo un cameo ne La Casa di Carta?

Ci sarà un futuro da attore per Carlos Sainz? Probabilmente no, ma nel frattempo il madrileno pilota della Ferrari è apparso all’interno di un breve video che lo ritrae fra i protagonisti dell’apprezzata serie Netflix, La Casa di Carta. La serie si prepara infatti a diffondere le puntate che concluderanno la produzione che ha raggiunto un esteso successo praticamente in ogni parte del mondo, quindi come diffuso dalla testata spagnola Marca il ferrarista Carlos Sainz ha preso parte alle riprese. Peraltro Sainz non è da solo, fra i nomi noti dello sport, visto che con lui ci sarà anche il Campione della Moto GP Marc Marquez.

La clip che ha per protagonista proprio il compagno di squadra di Charles Leclerc, pubblicata sui canali social della birra Estrella Galicia che è uno fra gli sponsor più fedeli dell’intera carriera di Carlos Sainz, è accompagnata dal messaggio: “è giunto il momento di dirvi cosa sta succedendo. Questa tuta rossa è più di una serie, è Resistenza perché Resistenza sta tracciando il tuo percorso. La storia finisce. La Resistenza continua”.

Non è effettivamente chiaro se Carlos Sainz sarà protagonista della serie

A dire il vero, non è ben chiaro se Carlos Sainz prenderà effettivamente parte alle riprese della serie che visto la data di uscita dovrebbero essere già concluse da tempo (tuttavia già durante l’estate Carlos Sainz aveva parlato di un progetto segreto, si trattava di questo?). Probabilmente potrebbe essere aggiunto un suo cameo, ma appare invece più probabile che la performance del buon Carlos sia esclusivamente legata allo spot con al centro il brand della nota birra che lo sostiene da sempre.

Llegó el momento de contaros lo que está pasando. Este mono rojo es algo más que una serie, es Resistencia porque Resistencia es trazar tu propio camino. La historia termina. La Resistencia continúa. @EG00 #LaResistenciaContinúaEG #LCDP5 @NetflixES @lacasadepapel pic.twitter.com/5q83gPr90Z — Carlos Sainz (@Carlossainz55) November 9, 2021

Nel frattempo anche Carlos Sainz ha pubblicato sui suoi canali un’immagine che lo ritrae con la celebre tuta rossa dei protagonisti della serie. Il madrileno della Scuderia di Maranello ha scritto: “Quando mi è stato chiesto di andare a fare un giro con la tuta rossa non avrei mai pensato che sarebbe stato all’interno di una banca”. Il cosiddetto Volume 2 de La Casa di Carta 5 uscirà il 3 dicembre su Netflix. Se Carlos Sainz farà parte dell’atto conclusivo della serie Netflix, bisognerà comprendere quale sarà il suo effettivo ruolo nell’ultima fase dell’apprezzata serie: tre settimane di tempo chiariranno ogni dubbio.