Opel: i fari IntelliLux LED rendono il buio molto più sicuro

Chi si trova al volante di una moderna Opel non ha di certo paura di affrontare il buio. I fari attivi IntelliLux LED non abbagliano e sono presenti nei modelli di tutti i segmenti automobilistici del costruttore tedesco, dalla piccola di grande successo Opel Corsa, all’affascinante Opel Mokka fino all’ammiraglia Insignia.

L’ultima generazione dei fari IntelliLux LED Pixel Light può essere montata in opzione sulla nuova Astra e sul nuovo Grandland. Opel vanta una lunga tradizione nel fornire la migliore visibilità e pertanto il massimo livello di sicurezza per la guida notturna.

Opel: i nuovi fari IntelliLux LED permettono di affrontare il buio con più tranquillità

La nuova Astra è sempre stata una vera e propria piattaforma tecnologica, in grado di rendere le innovazioni accessibili a un’ampia gamma di clienti e ciò vale anche per l’ultima generazione. Una vera chicca in questo caso è la tecnologia di illuminazione.

I fari IntelliLux LED Pixel Light già visti sulle ammiraglie Insignia e sul nuovo Grandland, compaiono per la prima volta sulla nuova Opel Astra. Grazie a ben 168 elementi LED (84 per faro), la sfidante della classe delle compatte garantisce un fascio luminoso preciso e fluido in qualsiasi situazione, senza abbagliare gli altri guidatori.

La nuova Astra si impone così come punto di riferimento per il proprio segmento. Questi fari anteriori super sottili tagliano fuori i veicoli in arrivo dal fascio di luce con estrema precisione nel giro di pochi millisecondi e in modo completamente automatico. Le altre aree restano pienamente illuminate dagli abbaglianti.

Molto più performanti dei fari allo xenon e tradizionali

La tecnologia IntelliLux LED è superiore rispetto ai sistemi di illuminazione allo xenon e a quelli tradizionali perché è più precisa e potente. Appena l’auto abbandona le zone urbane, i fari anteriori a matrice passano automaticamente agli abbaglianti e adattano continuamente la lunghezza e la distribuzione del fascio luminoso.

Gli altri guidatori non vengono abbagliati mentre il resto della strada e le zone circostanti restano fortemente illuminate. I segmenti LED si accendono automaticamente appena il sistema rileva l’assenza di luce proveniente da altri veicoli.

Grazie ai fari IntelliLux LED, chi guida una Opel può vedere eventuali oggetti sul ciglio della strada con grande anticipo e ha così più tempo per reagire nel modo migliore. Oltre ad aumentare la sicurezza, i sistemi IntelliLux LED sono anche belli da vedere. Sui nuovi Mokka, Astra e Grandland, i fari anteriori costituiscono una componente integrante dell’anteriore della vettura, il nuovo Opel Vizor.