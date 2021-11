Nuovo Fiat Toro vince un importante premio in Brasile

AutoData Editora ha annunciato nelle scorse ore i vincitori del premio AutoData 2021 – The Best in the Automotive Sector. Fiat ha vinto nella categoria Veicoli Commerciali Leggeri grazie al nuovo Fiat Toro.

Questo riconoscimento premia il pick-up che quest’anno ha vissuto la sua più importante evoluzione dal 2016, quando è stato lanciato in Brasile, cambiando radicalmente il mercato e creando un nuovo segmento.

Nuovo Fiat Toro: la giuria di AutoData lo ha premiato nella categoria dei veicoli commerciali leggeri

La giuria, che ha contato i voti dei lettori della rivista AutoData, di AutoData News Agency e dei partecipanti al congresso AutoData Perspectives 2022, ha evidenziato che il nuovo Toro ha raggiunto il traguardo di oltre 300.000 unità prodotte nello stabilimento di Goiana (Pernambucco), ottenendo di serie un quadro strumenti digitale da 7 pollici, un centro multimediale che collega l’auto al guidatore e alcune applicazioni telefoniche native, oltre al nuovo motore turbo benzina T270 con potenza di 185 CV utilizzando l’etanolo come carburante. Viene esportato in Argentina, Uruguay, Paraguay, Cile e altri mercati.

Felipe Salum, responsabile pick-up e veicoli commerciali leggeri di Fiat, ha detto: “Il modello colleziona record di vendita anno dopo anno e, sicuramente, è un veicolo che ha cambiato la storia di Fiat. Ecco perché siamo felici di ricevere il riconoscimento concesso da AutoData Editora, dimostrando che siamo sulla strada giusta con la nostra strategia”.

Disponibile ad un prezzo di partenza di 114.590 R$ (18.372 euro), il Fiat Toro 2022 viene proposto nelle versioni Endurance, Freedom, Volcano, Range e Ultra. La versione entry-level dispone del nuovo motore Firefly turbo 1.3 a benzina con potenza massima di 185 CV e 270 Nm di coppia massima a 1750 g/min, abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico a 6 marce.

L’ultimo restyling del pick-up porta con sé nuovi fari full LED, una griglia frontale più grande, un abitacolo aggiornato e il servizio Connect Me di Tim con rete 4G per accedere a servizi online, navigatore e fare shopping tramite le applicazioni di bordo. Sul Toro 2022 sono disponibili anche i nuovi comandi per il climatizzatore, un vano portaoggetti da 26 litri e un nuovo logo interno.

Le versioni top di gamma del Fiat Toro 2022 offrono un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) come i fari abbaglianti automatici, la frenata di emergenza, il sistema di mantenimento della corsia di marcia e altro ancora.